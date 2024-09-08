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Military Watch: Российские ВВС получили новые планирующие бомбы с увеличенной дальностью полета
Их дальность полета увеличится с нынешних 50-60 до 78-85 километров, то есть будет примерно в полтора раза больше

По информации издания Military Watch российские ВВС получили новые высокоточные средства поражения. Речь идет о ставших уже привычными планирующих бомбах, но с существенно увеличенной дальностью полета. Эта бомба, получившая обозначение UMPB D-30SN, недавно была сфотографирована под крылом ударного истребителя Су-34, наиболее широко использующегося при нанесении бомбовых ударов. По всей видимости, самолеты Су-30СM и Су-35, которые реже применялись при бомбометании из-за меньшей боевой нагрузки и дальности полета, тоже могут быть оснащены новыми боеприпасами.

Новые планирующие бомбы замечены под крылом Су-34

Ранее планирующие бомбы из широко используемой серии FAB-500 имели дальность полета, оцениваемую специалистами в 50-60 километров, и это создавало много проблем для украинской ПВО. Дальность же полета D-30SN оценивается в 78-85 километров, то есть примерно на 45-50 процентов больше. Это позволит российским истребителям увеличить мощь своих атак, совершая более короткие вылеты, и увеличит безопасность машин при поражении хорошо защищенных целей. 

Традиционные свободнопадающие бомбы имеют большую мощь и низкую стоимость, но при их использовании самолеты весьма уязвимы для средств ПВО. Ракеты класса "воздух-поверхность" резко снижают вероятность поражения боевой машины противником, но при этом в разы дороже и имеют значительно меньшие возможности поражения, поскольку большая часть их веса приходится на топливные и двигательные системы. Таким образом, планирующие бомбы являются удачным компромиссом, сочетающим большую массу взрывчатого вещества  и минимальный риск для самолета.

Характерной особенностью новой планирующей бомбы является интеграция крестообразных хвостовых килей и складного основного крыла, последнее из которых находится вровень с корпусом бомбы. 

В ближайшее время на фронте может появиться и новая планирующая бомба FAB-3000M54 массой 3000 кг. Сейчас она проходит испытания. Это предоставит дополнительные возможности для нанесения ударов по хорошо защищенным целям противника.

#сво #су-34 #российско-украинский конфликт #планирующая бомба #ввс россии #авиабомба #управляемые авиационные бомбы
Источник: militarywatchmagazine.com
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