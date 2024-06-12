По заявлениям инженеров это не должно повлиять на программу миссии, поскольку запасов гелия на борту достаточно

11 июня НАСА сообщило, что на космическом корабле CST-100 Starliner компании Boeing, который на данный момент пристыкован к Международной космической станции (МКС), выявлена очередная - уже пятая по счету - утечка гелия в двигательной системе.

CST-100 Starliner приближается к МКС перед стыковкой в рамках испытательной пилотируемой миссии 6 июня. Фото: НАСА.

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Сейчас команды специалистов изучают возможное влияние этих утечек на оставшуюся часть миссии. В настоящее время гелиевые коллекторы в двигательной системе полностью закрыты, что позволяет избегать утечек, но для возвращения корабля на Землю их придется открыть. Это необходимо для включения двигателей как на этапе расстыковки с МКС, так и для выполнения маневра схода с орбиты.

Стоит отметить, что пятая выявленная утечка гелия значительно меньше, чем остальные. По заявлению представителя НАСА Джоша Финча, ее уровень составляет «1,7 фунта на квадратный дюйм в минуту». Для сравнения, уровень четвертой утечки 7,5 фунтов на квадратный дюйм в минуту, а наиболее серьезной проблемой является утечка, обнаруженная через несколько часов после старта. Она составляет 395 фунтов на квадратный дюйм в минуту.

Впрочем, по оценкам специалистов, при таком уровне потерь у корабля вполне достаточно гелия для обеспечения 70 часов полетов. При этом для возвращения Starliner на Землю необходимо всего лишь семь часов. Таким образом, проблем с нехваткой гелия возникнуть не должно.

Самая первая утечка была обнаружена еще месяц назад, вскоре после отмены запуска, назначенного на 6 мая. Но тогда специалисты НАСА и компании Boeing сочли это частной проблемой, вызванной дефектом в одном из уплотнений. Однако теперь на первый план выходит версия, что все эти утечки могут иметь общую причину.

Кроме проблем с утечками инженерам предстоит разобраться и с двигателем системы ориентации, отключившимся в ходе сближения Starliner с Международной космической станцией. Еще четыре двигателя были отключены бортовой автоматикой, но позднее снова включились.

Между тем, у специалистов, занимающихся этими проблемами появилось дополнительное время, чтобы во всем разобраться. Первоначально отстыковка корабля была намечена на 14 июня, однако 9 июня НАСА сообщило о том, что она состоится не ранее 18-го. Это необходимо, чтобы избежать конфликта с расписанием работ на станции, поскольку на 13-е число запланирован выход в открытый космос астронавтов НАСА Трейси Дайсон и Мэтт Доминик.



