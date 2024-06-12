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scvitaly
На космическом корабле Starliner обнаружена очередная (пятая) утечка гелия
По заявлениям инженеров это не должно повлиять на программу миссии, поскольку запасов гелия на борту достаточно

11 июня НАСА сообщило, что на космическом корабле CST-100 Starliner компании Boeing, который на данный момент пристыкован к Международной космической станции (МКС), выявлена очередная - уже пятая по счету - утечка гелия в двигательной системе.

 CST-100 Starliner приближается к МКС перед стыковкой в рамках испытательной пилотируемой миссии 6 июня. Фото: НАСА.

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Сейчас команды специалистов изучают возможное влияние этих утечек на оставшуюся часть миссии. В настоящее время гелиевые коллекторы в двигательной системе полностью закрыты, что позволяет избегать утечек, но для возвращения корабля на Землю их придется открыть. Это необходимо для включения двигателей как на этапе расстыковки с МКС, так и для выполнения маневра схода с орбиты.

Стоит отметить, что пятая выявленная утечка гелия значительно меньше, чем остальные. По заявлению представителя НАСА Джоша Финча, ее уровень составляет «1,7 фунта на квадратный дюйм в минуту». Для сравнения, уровень четвертой утечки 7,5 фунтов на квадратный дюйм в минуту, а наиболее серьезной проблемой является утечка, обнаруженная через несколько часов после старта. Она составляет 395 фунтов на квадратный дюйм в минуту.

Впрочем, по оценкам специалистов, при таком уровне потерь у корабля вполне достаточно гелия для обеспечения 70 часов полетов. При этом для возвращения Starliner на Землю необходимо всего лишь семь часов. Таким образом, проблем с нехваткой гелия возникнуть не должно.

Самая первая утечка была обнаружена еще месяц назад, вскоре после отмены запуска, назначенного на 6 мая. Но тогда специалисты НАСА и компании Boeing сочли это частной проблемой, вызванной дефектом в одном из уплотнений. Однако теперь на первый план выходит версия, что все эти утечки могут иметь общую причину.

Кроме проблем с утечками инженерам предстоит разобраться и с двигателем системы ориентации, отключившимся в ходе сближения Starliner с Международной космической станцией. Еще четыре двигателя были отключены бортовой  автоматикой, но позднее снова включились.

Между тем, у специалистов, занимающихся этими проблемами появилось дополнительное время, чтобы во всем разобраться. Первоначально отстыковка корабля была намечена на 14 июня, однако 9 июня НАСА сообщило о том, что она состоится не ранее 18-го. Это необходимо, чтобы избежать конфликта с расписанием работ на станции, поскольку на 13-е число запланирован выход в открытый космос астронавтов НАСА Трейси Дайсон и Мэтт Доминик.


#космос #наса #boeing #starliner #боинг #старлайнер #утечка гелия
Источник: spacenews.com
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