После всего двух месяцев боев ВСУ решили убрать танки «Абрамс» подальше от передовой. Пока еще есть что убирать...

Когда США заявили о своем намерении поставить Украине свои танки M1A1 Abrams, на интернет-просторах "незалежной" случилась форменная эйфория. Украинские военблогеры уверяли, и небезуспешно, своих сограждан в том, что основной боевой танк США запросто "порвет" российскую бронетехнику и сотрет в порошок оборонительные позиции русских.

Робкие возражения экспертов, что не существует "неубиваемых" танков, и что 31 машина - это не то количество, которое может оказать серьезное влияние на ход боевых действий, просто тонули в восторженном хоре почитателей всего западного.

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Прозрение наступило очень быстро. Впервые участие танков «Абрамс» в боевых действиях было зафиксировано на кадрах заснятых беспилотником и опубликованных 23 февраля. А спустя всего три дня случилось первое подтвержденное уничтожение танка этого типа.

Подбитый танк M1A1 Abrams в районе Бердычей

К 6 марта, то есть за неполные 2 недели, число уничтоженных танков Abrams достигло уже 3-х. Причем если первые 2 машины были выведены из строя с помощью ударов дронов-камикадзе, то 3-я была поражена выстрелом из пушки танка Т-72Б3.

Кроме того, примерно в это же время была уничтожена и гусеничная машина разминирования, созданная на базе шасси "Абрамс". Эти машины были поставлены ВСУ в очень ограниченном количестве (6 единиц) и предназначались для прорыва российской обороны. Их стоимость заметно выше, чем у самого танка M1A1 Abrams.

Инженерная машина разграждения M1150 Assault Breacher, созданная на базе танка M1A1 Abrams

Всего за 2 месяца не слишком активных боев по разным оценкам уничтожено от 5 до 7 машин и еще несколько повреждены. Вполне логичным результатом стало решение ВСУ отвести свои оставшиеся танки M1A1 Abrams подальше от линии боевого соприкосновения из-за опасений по поводу их уязвимости для ударов ВС России.

Неназванные американские военные источники, на которые ссылается информационное агентство AP, отмечают, что из-за возросших возможностей ВС России в плане обнаружения и наведения на цель:

«не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженным».

Информацию об отводе танков M1A1 Abrams в тыл подтвердил и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди, сообщивший АР, что машины

«убраны с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики».

В итоге абсолютно все типы танков, поставленных Западом Украине, понесли потери уже в течение нескольких первых дней после их развертывания на передовой, включая самый современный немецкий Leopard 2A6, впервые вступивший в бой в июне 2023 года, и британский Challenger 2, появившийся на поле боя в сентябре того же года.

С этими и другими образцами поставляемой Западом бронетехники скоро можно будет подробно ознакомиться на Поклонной горе в Москве, где 1 мая откроется выставка трофейной военной техники, стоявшей на вооружении ВСУ.