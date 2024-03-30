Западные эксперты теряются в догадках: какое вооружение эти самолеты доставили в Россию? Или же напротив речь идет о передаче вооружений КНДР?

По сообщениям западных средств массовой информации (СМИ) два российских тяжелых транспортных самолета Ан-124, являющихся одними из крупнейших в мире, недавно совершили несколько рейсов в Корейскую Народную Демократическую Республику. Это произошло вслед за предыдущей информацией о рейсе из Владивостока в Пхеньян самолета Ту-154.

Поскольку обычные военные грузы, как правило, доставляются морским или железнодорожным путем, западные эксперты высказали предположение, что состоявшиеся полеты имели своей целью переброску более дорогостоящих вооружений из Северной Кореи в Россию, либо наоборот. Также не исключается вариант, что поставки производились в обоих направлениях.

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Транспортный Ан-124 в сопровождении истребителей Су-27

Западные и южнокорейские источники считают, что Ан-124 могли транспортировать северокорейские баллистические ракеты малой дальности. О применении таких ракет в зоне Специальной военной операции (СВО) Белый дом уже неоднократно сообщал, начиная со 2 января 2024 года.

С учетом того, что в России с началом СВО в несколько раз выросло производство ракет 9К720 для баллистического ракетного комплекса «Искандер-М» по сравнению с довоенным уровнем, добавление возможностей корейской оборонной промышленности к российской позволяет существенно усилить мощь ударов, наносимых по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что баллистические ракеты не являются настолько дорогостоящим активом, чтобы использовать для их транспортировки воздушное сообщение и, значит, речь может идти о поставках более современного корейского вооружения. Либо об отправке в КНДР российской военной техники, например систем ПВО или истребителей.

Во время своего визита в Россию в сентябре 2023 года председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын с большим интересом осматривал российские истребители Су-35 и Су-57. Не исключено также же, что речь может идти о новой партии истребителей МиГ-29, которыми КНДР уже располагает.