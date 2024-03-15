Поставки новых «Пэтриотов» ожидать не приходится, поскольку США и сами сталкиваются с серьезным дефицитом этих систем после атак на американские объекты на Ближнем Востоке

Как отмечает ряд западных средств массовой информации (СМИ), позиции ВСУ на ЛБС и в ближайшем тылу становятся всё более уязвимыми для российских авиаударов. Ситуация для них еще более ухудшилась после поражения 8 марта высокоточными ударами российских баллистических ракетных комплексов «Искандер-М» комплексов ПВО MIM-104 «Пэтриот» и С-300, произошедшего вблизи города Покровск, что находится примерно в 70 километрах к северо-западу от Донецка.

Батарея «Пэтриот» (слева). Система «Пэтриот» на Украине за миллисекунды до удара «Искандеров» Увеличение производства ракет 9К720 для «Искандер-М» в несколько раз и их высокая эффективность привели к их широкому использованию в ходе конфликта. Кроме того, России удалось расширить свои способности по обнаружению с помощью беспилотников потенциальных целей для ракет «Искандер-М». Всё это привело к тому, что системы ПВО Украины стали объектом охоты для российских ракет.

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Комплексы С-300 и «Пэтриот» являются наиболее дальнобойными системами ПВО, находящимися на вооружении Украины. С-300, доставшиеся ей "по наследству" после распада СССР, уже в значительной степени устарели, хотя при этом превосходят «Пэтриот» в плане мобильности и гораздо большего сектора обстрела. Последние, в свою очередь, имеют значительно более современную электронику и датчики.

Украина лишена возможности закупать новые С-300, поскольку они производятся исключительно в России, а поставки в сколь-нибудь заметных количествах американских «Пэтриотов» являются маловероятными, так как вооруженные силы США сами столкнулись с серьезным дефицитом этих систем после атак на американские объекты на Ближнем Востоке.

Тревога по поводу растущей нехватки систем ПВО в Украине возникла с конца 2022 года. Тогда главный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил лондонской газете Financial Times, что невозможность закупки дополнительных ракет для С-300 и систем "Бук" меньшей дальности представляет собой серьезную угрозу. Стандартной практикой, как российских, так и украинских военных, был запуск сразу двух ракет по любой приближающейся цели для более надежного ее поражения. Однако по мере истощения запасов ракет Украина оказалась лишена такой возможности.

Россия же, напротив, располагает весьма широким арсеналом современных наземных систем противовоздушной обороны. Кроме того, он непрерывно пополняется. В 2010-х годах страна значительно расширила свои производственные мощности по производству ракет класса «земля-воздух», что позволило не только удовлетворить спрос во время проведения СВО, но и поддерживать экспорт в такие государства, как Индия и Беларусь.