О появлении межконтинентального бомбардировщика H-20 заявил заместитель командующего ВВС Китая

То, что Китайская Народная Республика ведет работы по созданию межконтинентального бомбардировщика дальнего действия стало известно достаточно давно. Собственно говоря, сам факт разработки никто особо и не пытался скрывать. Еще в далеком 2016 году глава ВВС КНР Ма Сяотянь подтвердил проведение такого рода исследований.

По всей видимости, на сегодняшний день работы по созданию летного прототипа близятся к завершению. Это дал понять заместитель командующего ВВС КНР Ван Вэй, отвечая на вопрос гонконгской газеты Commercial Daily.

реклама "Узких мест нет, все проблемы решаются. Наши научные исследования продвигаются хорошо", - заявил он.

Ожидается, что первый в истории Народно-освободительной армии Китая стратегический бомбардировщик межконтинентальной дальности H-20 будет продемонстрирован общественности уже в 2024 году. И хотя пока никаких фотографий самолета опубликовано не было, известно, что он выполнен по схеме "летающее крыло", аналогично беспилотнику GJ -11 или американскому бомбардировщику B-2.

Сроки ввода новой машины в эксплуатацию и ее серийного производства будут зависеть от результатов испытательных полетов.

Важность создания H-20 определяется ростом напряженности в отношениях между Китаем и США. К слову сказать, последние уже продемонстрировали 10 ноября 2023 года свой межконтинентальный бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Таким образом, США имеют определенную фору в этой гонке. Но с учетом того, что в прошлом Соединенным Штатам требовалось очень много времени между началом летных испытаний и вводом в эксплуатацию самолетов-невидимок, вопрос о том, какая боевая машина окажется в строю первой, остается открытым. Особенно с учетом того, что в последние годы Китай обогнал США по расходам на оборонные закупки, и вводит в строй свои истребители J-20 более чем в два раза быстрее, чем ВВС США закупают самолеты F-35, относящиеся к аналогичному классу.