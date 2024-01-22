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scvitaly
Blue Origin и SpaceX начинают работу над грузовыми версиями своих лунных кораблей
Предполагается, что эти "грузовики" будут во многом аналогичны уже разрабатываемым системам приземления человека и смогут доставлять на поверхность Луны от 12 до 15 тонн груза

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Несмотря на тот факт, что совсем недавно было объявлено о задержке почти на год лунных миссий «Артемида-2» и «Артемида-3», НАСА решило инициировать начало разработки грузовых версий космических кораблей, предназначенных для реализации этой программы.

Для этого Агентство задействовало возможности, предусмотренные в грантах Human Landing System (HLS), выданных Blue Origin и SpaceX. Работа по предварительному анализу проектов будет проводиться в рамках опционов на контракт HLS с Blue Origin, заключенный в мае 2023 года, и контракт «Вариант B» подписанный со SpaceX в ноябре 2022 года и скорректировавший первоначальный контракт HLS, полученный компанией SpaceX в апреле 2021 года. При этом дополнительное финансирование, помимо 3,4 миллиарда долларов для Blue Origin и 1,15 миллиарда долларов для "Варианта B" SpaceX, не потребуется.

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Посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin для «Артемида-5» в представлении художника

«НАСА обратилось к обоим поставщикам систем приземления человека [программы] Artemis — SpaceX и Blue Origin — [с просьбой] начать применять знания, полученные при разработке своих систем, в рамках своих существующих контрактов для будущих вариаций, которые потенциально могут доставлять большие грузы в последующих миссиях», 

— говорится в пресс-релизе Агентства.

Ожидается, что эти "грузовики" будут во многом аналогичны уже разрабатываемым системам приземления человека, естественно, с доработкой интерфейсов полезной нагрузки и механизмов ее развертывания. На данный момент, требования к проекту предполагают доставку на поверхность спутника Земли от 12 до 15 тонн груза.

Впрочем, пока НАСА и само не определилось какую именно полезную нагрузку предстоит доставлять этим посадочным модулям. Дело в том, что самое раннее их использование предусмотрено в миссии «Артемида-7», которая намечена лишь на начало 2030-х годов.

Пока ни одна из компаний не заявляла о работе над грузовыми версиями своих посадочных модулей HLS. Однако, Илон Маск, генеральный директор SpaceX, в презентации, опубликованной SpaceX 12 января 2024 года, напомнил о способности корабля Starship доставлять значительную полезную нагрузку на спутник Земли.

«Мы хотим выйти далеко за рамки требований НАСА и иметь возможность размещать на Луне достаточно полезной нагрузки с достаточной частотой, чтобы у вас действительно могла быть постоянно обитаемая лунная база», 

— сказал он. 

Свой "кусок пирога" в грузоперевозках на Луну рассчитывает получить и Европейское Космическое Агентство (ЕКА). Оно сейчас работает над большим грузовым посадочным модулем «Аргонавт», который и собирается предложить для будущих миссий «Артемида». Однако, разрабатываемая в данный момент версия этого корабля будет способна перевозить лишь около двух тонн груза, что ставит под серьезное сомнение возможную заинтересованность НАСА в этом модуле.

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#космос #spacex #nasa #наса #starship #маск #blue origin #nasa artemis #hls
Источник: spacenews.com
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