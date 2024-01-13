Необычная конструкция самолета X-59 призвана уменьшить звуковой удар, что позволит сверхзвуковым судам получить разрешение на коммерческие перевозки над сушей. Первый полет назначен на конец весны - начало лета

Буквально на днях NASA и компания Lockheed Martin продемонстрировали широкой общественности свою новую разработку: «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59. В Агенстве полагают, что он станет

"революцией в области авиаперевозок, проложив путь к новому поколению коммерческих самолетов "

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Особо подчеркивается тот факт, что представленная машина, это не прототип, а экспериментальный аппарат. Планируется, что новый самолет сможет летать со скоростью в 1,4 Маха.





Фото: Lockheed Martin

Тут стоит пояснить, что, по большому счету, никакими выдающимися характеристиками данный самолет не обладает за одним-единственным исключением: звуковой удар, возникающий при переходе на сверхзвуковую скорость должен быть значительно тише. И именно этот факт позволит, как ожидается, регулирующим органам пересмотреть запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Чтобы добиться этого инженерам пришлось внести достаточно серьезные изменения в конструкцию самолета, по сравнению с привычными сверхзвуковыми машинами. X-59 имеет длину около 30 метров, при чем почти треть этой длины приходится на тонкий, заостренный нос, рассеивающий ударные волны. Двигатель самолета установлен сверху, а нижнюю часть фюзеляжа выполнена так, чтобы ударные волны не сливались позади самолета и не вызывали звуковой удар. Кабина пилота находится практически в средней части Х-59. Естественно, что при таком расположении ни о каком обзоре из нее говорить не приходится. Поэтому самолет вообще ни имеет окна для переднего обзора. Вместо этого он оснащен набором камер высокого разрешения, подключаемых к монитору в кабине пилота.

На первом этапе будет проведено тестирование интегрированных систем, запуски двигателя и проверка руления X-59. Первый полет запланирован на конец весны — начало лета этого года.

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После завершения этапа летных испытаний, запланированы полеты новой машины над несколькими городами Соединенных Штатов Америки, с целью получения данных об уровне шума, создаваемого самолетом. Эта информация будет предоставлена Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам для получения разрешений на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.





