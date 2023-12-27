В случае успеха, Япония станет пятой страной, сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну

25 декабря 2023 года японский автоматический космический корабль SLIM вышел на лунную орбиту. Это произошло в результате включения его двигателей, продолжительность которого составила около трех минут. Сейчас аппарат находится на полярной лунной орбите с периселением 600 и апоселением 4000 километров. В ближайшее время планируется начать постепенное понижение орбиты. К середине января она должна превратиться в круговую, высотой 600 километров. После чего будет проведено несколько включений двигателей с тем, чтобы получить орбиту с периселением высотой всего 15 километров от поверхности нашего спутника.

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Посадка запланирована на 19 января. Весь процесс займет около 20 минут. Примечательно, что предполагается обеспечить очень высокую точность посадки. Отклонение от намеченной точки на склоне кратера Шиоли должно составить не более 100 метров.

Модуль SLIM отправился в полет 6 сентября 2023 года при помощи ракеты-носителя (РН) H-2A. Компанию ему составил космический телескоп XRISM. После выхода на низкую околоземную орбиту была проведена серия маневров по подъему орбиты. В результате 4 октября состоялся облет Луны. Далее аппарат продолжил долгое, цикличное, экономящее топливо путешествие к Луне. И вот теперь, наконец, вышел на окололунную орбиту.

Схема посадки модуля SLIM на Луну.

Посадка на Луну будет проходить при помощи пяти разрушаемых решетчатых посадочных опор из алюминия, напечатанных на 3D-принтере. Эти устройства позволят посадочному модулю смягчить удары при приземлении и зафиксироваться на склоне кратера Шиоли.

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной, сумевшей совершить мягкую посадку на Луну. Совсем недавно, в августе 2023 года, это удалось Индии во время миссии «Чандраяан-3» .

Одна из главных целей аппарата SLIM — демонстрация возможности высокоточной посадки на Луну. Для этого будет применяться система распознавания образов, использующая данные наблюдений, ранее полученные наблюдений с японского орбитального аппарата SELENE, запущенного в 2007 году. На заключительных этапах спуска предполагается использование лазерного дальномерного комплекса.

Аппарат SLIM имеет на своем борту два небольших лунохода. Один из них - LEV-1 - использует прыгающий механизм, а LEV-2 представляет собой сферический марсоход размером с бейсбольный мяч. Оба несут камеры и научную нагрузку.

Стоит отметить, что собственная масса модуля SLIM весьма невелика и составляет всего лишь 200 килограммов. Общая масса, с учетом топлива, оценивается в 700-730 килограмм.

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