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Military Watch: Артиллеристы ВСУ сообщают об острой нехватке боеприпасов
Интенсивность стрельбы из-за этого снижается на 60-80 процентов

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Украинские военные в беседах с журналистами Military Watch пожаловались на то, что многие артиллерийские подразделения были вынуждены сократить свой ежедневный расход боеприпасов на 80-90 процентов, до 10-20 выстрелов в день на одно орудие. Эта цифра повергает бойцов ВСУ в глубокое уныние, после стандартных 50-ти выстрелов. А ведь ранее максимальные количества доходили и до 90. Так было, пока не началась серьезная нехватка боеприпасов.

 «Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы отреагировать на их [ВС РФ] наступления – речь даже не идет о нападении на их позиции». 

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При этом украинские солдаты, опрошенные журналистами, отмечали, что российская армия не имеет подобных проблем. 

Количество расходуемых боеприпасов во время российско-украинского конфликта оказалось гораздо больше, чем могут обеспечить производственные мощности западных союзников Украины. И если на первом этапе помощи, этот дефицит покрывался из имеющихся арсеналов, то по мере их израсходования, критическое истощение запасов боеприпасов в странах-членах НАТО привело к очень серьезные проблемам. Сейчас западные "купцы" вынуждены искать "свободные" артиллерийские снаряды по всему миру, не брезгуя при этом и "черным" рынком.

Гаубица М777 и 155-мм снаряды к ней

Еще более усугубило ситуацию перенаправление предназначенных для "незалежной" американских боеприпасов в Израиль после начала палестино-израильского конфликта.

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И, напротив, многочисленные признаки указывают на то, что российские войска сейчас имеют даже лучшее снабжение, чем в начале специальной военной операции. Это произошло как благодаря весомым поставкам из Северной Кореи и Ирана, так и за счет значительного расширения возможностей собственного оборонного сектора, который резко нарастил свое производство.

#сво #артиллерия #российско-украинский конфликт #война на украине
Источник: militarywatchmagazine.com
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