Сильная вспышка на Солнце, произошедшая 14 декабря может нарушить работу радиосвязи, аварии в электросетях и потерю ориентации космическими аппаратами

В минувший четверг, 14 декабря, наше Солнце выбросило в космос огромное облако плазмы. Согласно информации американского центра прогнозов, это была одна из самых мощных когда-либо зарегистрированных солнечных вспышек. Ее зафиксировал телескоп НАСА.

Солнечная вспышка 14 декабря. Фото: AP

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Мы с вами ощутим последствия этого события уже в выходные. По информации Центра прогнозов космической погоды США, в течение субботы и воскресенья прогнозируются геомагнитные бури категорий от G1 (незначительные) до G2 (умеренные).

Это может привести к тому, что полярные сияния можно будет наблюдать значительно южнее Северного полярного круга. В высоких широтах возможны нарушения радиосвязи и повреждения электрических трансформаторов. Не исключена и потеря ориентации некоторыми космическими аппаратами.

Сильные солнечные бури могут заметно деформировать магнитное поле Земли, однако излучение не может проникнуть в атмосферу Земли и поэтому не несет непосредственной угрозы для людей, находящихся на поверхности нашей планеты.

«Однако, если буря достаточно сильная, она может нарушить атмосферу в том слое, в котором передаются сигналы GPS и связи»,

— говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА.

Солнечная активность может довольно значительно изменяться в рамках так называемого одиннадцатилетнего солнечного цикла. Она вновь растет, начиная с декабря 2019 года. В настоящее время активность нашего светила приближается к своему максимуму, который, по оценкам ученых, должен быть достигнут в 2025 году.

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