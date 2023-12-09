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НАСА скорректировало условия контракта на разработку корабля для спуска МКС с орбиты
Условия оплаты по контракту стали более гибкими, что должно привлечь большее количество потенциальных исполнителей

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) приняло решение дать компаниям-разработчикам возможность выбирать из большего числа вариантов способ заключения контрактов на разработку и производство специального космического корабля, предназначенного для сведения с орбиты Международной космической станции (МКС).

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В последние годы НАСА очень многие разработки в различных сферах перепоручило частным компаниям, с которыми заключаются два типа контрактов. Первый из них, условно именуемый «затраты плюс премия», предполагает полную компенсацию понесенных разработчиком при выполнении контракта расходов и, сверх этого, некоторую бонусную сумму. Такой подход в американской космонавтике появился далеко не вчера. Главным его недостатком стал плохо контролируемый, иногда даже, лавинообразный рост стоимости многих проектов. Именно поэтому в последние годы НАСА всё чаще прибегает к заключению контрактов с «твердой фиксированной ценой». В этом случае разработчику, волей или неволей, приходится укладываться в утвержденный бюджет. И такой подход зачастую не устраивает уже самих подрядчиков, потому что разработка и производство космической техники - процесс непростой, и трудно спрогнозировать все издержки, которые могут потребоваться. Особенно, в случае создания такого уникального корабля, каким является аппарат для сведения МКС с орбиты (USDV).

Очевидно, именно поэтому НАСА решило максимально разнообразить варианты заключения контрактов. В своем новом уведомлении о закупках, обнародованном в начале декабря, Агентство предоставило компаниям возможность самим выбрать вариант оплаты: «твердая фиксированнаяй цена» или «затраты плюс премия». При чем, эта возможность действует как для контракта на проектирование, так и для этапа производства USDV.

В предыдущем запросе предложений НАСА предполагалось, что производство аппарата должно происходить исключительно по контракту с фиксированной ценой. Агентство не раскрывает причину таких изменений, однако, вполне логично предположить, что такой вариант попросту не устроил участников рынка, и количество желающих взяться за столь непростое дело оказалось невелико. Или вовсе равно нулю. 

Соответственно, были скорректированы и сроки предоставления предложений. Изначально это следовало сделать до 17 ноября, теперь крайний срок отодвинут на 12 февраля 2024 года. Определение победителя состоится в конце мая или начале июня следующего года.

Также в скорректированном уведомлении о закупках указаны «желательная» и «обязательная» даты поставки USDV. Первая из них определена как 1 августа 2028 года, при этом запуск аппарат должен состояться не позднее, чем через четыре месяца. Крайним сроком (или «обязательной» датой поставки) является 1 мая 2029 года. В данном случае на запуск тоже отведено четыре месяца. Заявки, не соответствующие этим требованиям, будут отклонены.

В проекте бюджета на 2024 год НАСА заложило 180 миллионов долларов на разработку корабля USDV. Общие же затраты на программу оцениваются примерно в 1 миллиард "американских рублей".

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#космос #nasa #наса #мкс #международная космическая станция
Источник: spacenews.com
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