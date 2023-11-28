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Military Watch: истребители Су-57 смогут использоваться как "авианосцы" для беспилотных дронов
В линейке вооружений Су-57 теперь есть миниатюрные беспилотники различного назначения

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Журнал Military Watch, ссылаясь на "информированные источник", сообщает о появлении в линейке боеприпасов истребителя пятого поколения Су-57 принципиально нового оружия: малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести как на внешней подвеске, так и внутри фюзеляжа, и запускать их в полете. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и управлять этой группой", 

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- заявил источник.

По информации из того же источника, БПЛА смогут наносить воздушные удары, вести радиоэлектронную борьбу и разведку. Кроме того, они могут быть использованы для прорыва противовоздушной обороны противника. При этом, важную роль будут играть большой радиус действия и малозаметность Су-57, поскольку они позволят истребителю взять значительную боевую нагрузку, состоящую из мини-БПЛА, и незаметно для противника переместить ее на рубеж нанесения удара.

Истребитель пятого поколения Су-57

Пока нет ясности в вопросе о том, будут ли эти беспилотники возвращаться на базу после выполнения задания или они будут одноразовыми. Но в любом случае, возможность работы в режиме "воздушного авианосца" для дронов сделает Су-57 совершенно уникальным среди современных боевых самолетов во всем мире. На сегодняшний день, на это неспособен ни один боевой самолет. Хотя несколько лет назад велись разговоры о модификации американских транспортных самолетов, таких как С-130, для запуска дронов с воздуха. Но следует понимать, что огромный транспортный самолет ни при каких обстоятельствах не сможет скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения для нанесения удара.

Понимая, что Су-57 имеет более ограниченную малозаметность по сравнению с китайскими и американскими истребителями пятого поколения, российские конструкторы сделали акцент на использовании более эффективных классов вооружения большого радиуса действия, избегая тем самым необходимости для самолетов действовать слишком близко к ПВО противника.

Использование беспилотников для подавления ПВО представляет собой новейшую из многочисленных разработок в этом отношении и значительно повышает возможности Су-57 при одновременном снижении риска для самих самолетов.

Еще одним наглядным примером такого подхода стала установка на истребители ракет Р-37М, позволяющих им атаковать самолеты противника на почти вдвое большей максимальной дальности поражения, чем та, на которую способны западные классы истребителей.  

В ВКС России планируется сформировать первую полноценную эскадрилью Су-57 в 2024 году, в первую очередь, благодаря тому, что темпы производства истребителей удвоятся в 2023 году и составят примерно 12 машин в год.

Несмотря на свою малочисленность, Су-57 уже использовались в боевых действиях, начиная с марта 2022 года для выполнения ряда  задач, которые, включали в себя нанесение ударов по наземным целям, подавление ПВО, радиоэлектронную борьбу и даже воздушные бои на дальних дистанциях. Боевое применение Су-57 сделало российские ВКС единственными в мире, имеющими опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в интенсивных боях.

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Способность выполнять функции носителя дронов является последней в длинном списке новых опций, анонсированных для Су-57. В августе сообщалось о новом комплексе связи, защищенном искусственным интеллектом, а также о новых каналах передачи данных и технологиях радиопоглощающего огнезащитного стекла. Сообщалось также, об интеграции в самолет нового класса крылатых ракет, уклоняющихся от радаров, разработанных на базе Х-101/102, устанавливаемых на стратегические бомбардировщики. Это обеспечивает максимальную дальность поражения "воздух-земля" среди всех тактических самолетов в мире. Около 3500 километров с использованием обычных или ядерных боевых нагрузок.

#сво #бпла #су-57 #вкс рф #вкс #вкс россии #российско-украинский конфликт
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