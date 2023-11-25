Айсберг площадью около 4000 квадратных километров снова пришел в движение. Это может нарушить судоходство близ Южной Африки

Огромная глыба льда весом почти в триллион тонн задела морское дно и застряла на нем несколько десятилетий назад. И вдруг теперь, по абсолютно непонятным пока причинам, айсберг вновь отправился в свободное плавание. И это может иметь неприятные последствия.

Наблюдения со спутников показывают, что айсберг A23a, являющийся на данный момент самым большим в мире, довольно быстро дрейфует вдоль северной оконечности Антарктического материка. Этому способствуют сильные ветры и течения.

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Фото айсберга А23А, сделанное со спутника

Айсберг имеет площадь около 4000 квадратных километров, что в полтора раза превышает площадь Москвы. После контакта с дном океана он оставался практически неподвижным в течение десятилетий. По мнению исследователей, неясно , почему айсберг в Антарктиде начал двигаться именно сейчас.

«Вероятно, со временем он просто стал немного потоньше и приобрел дополнительную плавучесть, что привело к отрыву от морского дна и перемещению океанскими течениями»,

— считает эксперт Оливер Марш из Британской антарктической службы.

A23a может снова сесть на мель у островов Южная Георгия в Южной Атлантике. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на островах и ищут пищу в окружающих водах. A23a может помешать им в доступе к островам. Однако также возможно, что он будет дрейфовать дальше в сторону Южной Африки и нарушит судоходство в этом районе.

Некоторое время этот гигант был лишь вторым по величине айсбергом в Мировом океане. Ледяная глыба А76, отколовшаяся от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в мае 2021 года, была еще больше. Ее площадь составляла около 4320 квадратных километров. Но всего через месяц, в июне 2021 года, этот айсберг развалился на три части: A76A, A76B и A76C, Как следствие, A23a вернул себе первенство. Однако эксперты полагают, что вскоре его постигнет та же участь, что и кусок шельфового ледника Фильхнер-Ронне.