реклама
Турецкая коммунистическая партия (ТКП) выступила с резкой критикой решения властей страны одобрить вступление в Североатлантический союз очередной страны, который на этот раз должна стать Швеция.
реклама
«Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации»,
— полагают турецкие коммунисты.
Ранее Турция долго не давала свое согласие на такое расширение, считая Швецию "спонсором терроризма", поскольку скандинавское государство активно поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК). А последняя имеет застарелый конфликт с турками. РПК в Швеции имеет полную свободу действий, и это всегда раздражало турецкие власти. Кроме того, по мнению Турции, Швеция поставляет оружие курдским боевым отрядам.
Но сейчас, Вашингтон и его европейские партнеры сумели "дожать" Турцию. Недавно стало известно, что Турция до конца года одобрит вхождение Швеции в НАТО.
Турецкие коммунисты считают "постыдным" такое решение и призываютк выходу своей страны из НАТО. Они полагают, что вхождение скандинавской страны в Альянс приведет лишь к усилению политической напряженности, отмечая, ту беспрецедентную скорость, с которой НАТО сейчас набирает новых членов.