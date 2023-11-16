В Турции призвали обсудить выход страны из НАТО

Турецкая коммунистическая партия (ТКП) выступила с резкой критикой решения властей страны одобрить вступление в Североатлантический союз очередной страны, который на этот раз должна стать Швеция.

реклама «Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации»,

— полагают турецкие коммунисты.

Ранее Турция долго не давала свое согласие на такое расширение, считая Швецию "спонсором терроризма", поскольку скандинавское государство активно поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК). А последняя имеет застарелый конфликт с турками. РПК в Швеции имеет полную свободу действий, и это всегда раздражало турецкие власти. Кроме того, по мнению Турции, Швеция поставляет оружие курдским боевым отрядам.

Но сейчас, Вашингтон и его европейские партнеры сумели "дожать" Турцию. Недавно стало известно, что Турция до конца года одобрит вхождение Швеции в НАТО.

Турецкие коммунисты считают "постыдным" такое решение и призываютк выходу своей страны из НАТО. Они полагают, что вхождение скандинавской страны в Альянс приведет лишь к усилению политической напряженности, отмечая, ту беспрецедентную скорость, с которой НАТО сейчас набирает новых членов.

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