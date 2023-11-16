Теперь военные объекты США на Гуаме уже не будут ощущать себя в безопасности

По информации, опубликованной Центральным информационным агентством, КНДР начала наземные испытания двигателей первой и второй ступеней для своей первой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности (БРСД).

«Ракетная промышленность КНДР разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности, имеющие важное стратегическое значение»,

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— говорится в сообщении агентства,

Эти испытания состоялись 11 и 14 ноября, и были признаны "очень успешными". Это

«обеспечивает надежную гарантию ускоренной разработки системы БРСД нового типа».

Новое достижение северокорейских ракетчиков последовало за успешными испытаниями первой в стране твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», которые состоялись в апреле и июле нынешнего года.

Испытательный пуск твердотопливной МБР «Хвасон-18»

Первые твердотопливные баллистические ракетные комплексы начали поступать на вооружение Корейской народной армии (КНА) в середине 2000-х годов. Ракета «Хвасон-11» была создана после тщательного изучения советской ракеты 9К79 «Точка». По мнению аналитиков, она могла быть передана корейцам Сирией.

Интерес Северной Кореи к твердотопливным ракетам вполне объясним, поскольку они имеют гораздо более короткое время подготовки к запуску, что особенно важно с учетом развертывания КНДР своего арсенала с помощью мобильных пусковых установок. Именно опора на мобильность позволяет обеспечить высокую живучесть этих комплексов, поскольку значительно затрудняет противнику возможность их нейтрализации.

С конца 2010-х годов на вооружение КНА стали поступать ракеты, способные поражать американские базы на территории Японии. Следующая потенциальная цель - американские военные объекты на острове Гуам, который служит ключевым центром военно-морских и воздушных операций США в Восточной Азии.

В настоящее время Северная Корея добилась также заметного прогресса в разработке гиперзвуковых планирующих блоков для баллистических ракет. Так что, вполне возможно, что и новая ракета, двигатели для которой были недавно испытаны, будет оснащаться такой боевой частью. Это даст возможность обходить достаточно плотную систему противовоздушной обороны США, развернутую на Гуаме.

Поскольку Северная Корея и Соединенные Штаты официально до сих пор остаются в состоянии войны, способность нейтрализовать американские базы в Восточной Азии на протяжении десятилетий является ключевым приоритетом для специалистов по оборонному планированию в Пхеньяне. Особенно из-за исторической памяти о Корейской войне, когда базы США по всей Восточной Азии, использовавшиеся для атак на территорию Кореи, сами оказывались далеко за пределами досягаемости ответных ударов.

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