Первая из них должна состояться уже 12 января 2024 года

Компания Intuitive Machines, которая совсем недавно перенесла свою первую миссию на Луну, заявила, что рассчитывает провести три запуска посадочных модулей в 2024 году.

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Ближайший из них - IM-1 - запланирован на 12 января 2024 года. Это тот самый, перенесенный с середины ноября полет. Впрочем, первоначально он должен был состояться еще весной 2023 года.

Причиной очередной задержки стала «перегруженность стартовой площадки» пускового комплекса 39А KSC. IM-1 необходимо запускать с этой площадки, поскольку она единственная оборудована для заправки посадочного модуля метаном и жидким кислородом незадолго до старта.

«Изменения в расписании и корректировки миссий являются естественным следствием новаторских исследований Луны»,

— заявил Стив Альтемус, исполнительный директор Intuitive Machines.

Но, по его словам, компания рационально использовала эту задержку, и выполнила дополнительные испытания спускаемого аппарата Nova-C, которые ранее планировалось провести на стартовой площадке.

В случае, если всё пойдет согласно нового графика, то 19 января будет предпринята попытка посадки космического аппарата на Луну. Возможно, мы станем свидетелями своеобразной лунной гонки в миниатюре, поскольку на 24 декабря 2023 года намечен старт миссии Peregrine от компании Astrobotic. Этот запуск должен быть осуществлен во время первого полета ракеты-носителя Vulcan Centaur.

Любопытно, что даже в этом случае, у IM-1 есть шансы оказаться на Луне раньше, чем Peregrine. Дело в том, что Peregrine будет двигаться к нашему спутнику по более сложной траектории, и его посадка предварительно намечена на 20 января, то есть на следующий день после IM-1.

Впрочем, в эту гонку может вмешаться такое большое количество различных внешних факторов, что сейчас даже нет смысла строить какие-то предположения.

И Peregrine, и IM-1 несут полезную нагрузку в интересах НАСА в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

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Компания Intuitive Machines работает над еще двумя посадочными модулями Nova-C для своих миссий IM-2 и IM-3, которые также несут полезную нагрузку НАСА CLPS. Точные сроки запуска этих миссий, пока не определены, но Альтемус надеется, что обе миссии могут состояться в течение 2024 года. Многое будет зависеть от требований НАСА, а также от орбитальной динамики, поскольку посадки в южной полярной области Луны, которая является целью IM-2, связаны с «сезонами», когда условия освещения оптимальны для операций спускаемого аппарата. Запуск же IM-3 должен состояться «через несколько месяцев» после IM-2.