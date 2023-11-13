Эксперты пришли к таки выводам, проанализировав спутниковые снимки северо-западной части сектора Газа

В нынешнее время очень трудно надолго утаить что-то крупное. Такое, как, например, танк или бронемашина. В то время, как израильская армия бодро рапортует о своем продвижении в секторе Газа, изображения, полученные со спутников, говорят о том, что за эти успехи военным пришлось заплатить немалую цену.

Согласно оценкам экспертов, анализировавших спутниковые фотографии северо-западной части сектора Газа, всего за пять дней боевых действий потери составили 88 танков и бронемашин, что составляет почти четверть из 383 машин, наблюдаемых со спутника в этом районе.

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И хотя израильские силы добились значительных территориальных успехов, разделив Газу на северную и южную части, многочисленные фото и видео, сделанных уже непосредственно в зоне боев, демонстрируют, как ХАМАС и другие палестинские группировки выводят из строя израильские танки и бронетранспортеры.

Подразделения ополчения иногда применяли сложную тактику, например, закладывали взрывчатку в транспортные средства для нейтрализации систем активной защиты танков перед обстрелом их реактивными гранатометами. На кадрах начала октября также показаны успешные атаки на израильскую бронетехнику за пределами сектора Газа с использованием дронов.

Закладка бомбы на Меркаву. Взрыв Меркавы. Меркава в секторе Газа

Потери, в секторе Газа, особенно чувствительны, если учесть, что израильская бронетехника несет урон и на северной границе страны с Ливаном, где противотанковые подразделения Хезболлы, обладающие гораздо более совершенным противотанковым оружием, чем то, которое имеется у палестинских ополченцев, тоже открыли сезон охоты на бронированных "монстров".

Сообщения о высоких темпах истощения израильской бронетехники косвенно подтверждаются информацией региональных СМИ о том, что в одном из боев погиб командир танковой бригады полковник Шелдаг Зиор.На данный момент, это самый высокопоставленный погибший офицер. И это - офицер-танкист.

Сообщаемые темпы сокращения численности подтверждаются растущим числом случаев появления танков старых поколений, а именно «Меркавы III», в боях в секторе Газа. Потери израильской бронетехники были особенно высокими во вторую неделю октября, когда силы ХАМАС добились значительных успехов и захватили несколько военных объектов и складов оружия за пределами Газы, в результате чего под их контроль были взяты десятки новых танков «Меркава» и сотни других бронемашин. Сообщается, что они были массово уничтожены.

Однако более точная оценка потерь обеих сторон в данное время невозможна из-за продолжающихся боевых действий.

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