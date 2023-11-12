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Позиция, которую США заняли в продолжающемся палестино-израильском конфликте, может привести к утрате влияния как на Ближнем Востоке, так и на мировой арене. Такое мнение высказывает газета The Washington Post (WP), основываясь на мнениях экспертов-политологов.
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WP отмечает нарастающее возмущение действиями Израиля, наносящими «огромный сопутствующий вред мирному населению», и использующими при этом американское оружие для убийства гражданских лиц. Вполне естественно, что часть этого недовольства переносится на Соединенные Штаты, которые безоговорчно поддерживают своего ближайшего союзника в этом регионе.
The Washington Post отмечает, что палестино-израильский конфликт продемонстрировал, что:
«Западные страны куда больше беспокоит жизнь белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке».
Чересчур тесное взаимодействие США и Израиля в позиции по сектору Газа приводит к тому, что многие ближневосточные государства не желают больше идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам.