Договор между Австралией и Тувалу предусматривает переселение 11 000 человек в случае дальнейшего повышения уровня моря

Граждане Тува́лу - крошечного тихоокеанского государства в Полинезии - получили право жить в Австралии в соответствии с историческим договором, обнародованным на прошлой неделе. Премьер-министры Каусеа Натано и Энтони Альбанезе подписали договор, призванный помочь 11 000 жителям Тувалу справиться с изменением климата и найти убежище, если худшие опасения материализуются.





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Тувалу. Береговая линия атолла Фунафути. Состояние на февраль 2004 года.

Дело в том, что Тувалу входит в число наиболее уязвимых стран мира из-за повышения уровня моря. Два из девяти коралловых островов Тувалу уже практически исчезли под волнами, и ученые-климатологи опасаются, что весь архипелаг станет непригодным для жизни в течение блжайших 80 лет.

Натано заявил, что соглашение стало «маяком надежды» для его находящейся под угрозой нации и предложением поддержки, которое «глубоко тронуло наши сердца».

Согласно пакту, граждане Тувалу смогут

«жить, учиться и работать в Австралии и получать доступ к австралийскому образованию, здравоохранению, а также основным доходам и поддержке семьи по прибытии».

Это, пожалуй, первое в истории соглашение, касающееся переселения, обусловленного климатическими изменениями.

Впрочем, подписанное соглашение вовсе не означает, что уже завтра толпы переселенцев хлынут на Зеленый континент. Чтобы избежать возможной «утечки мозгов», число тувалуанцев, переезжающих в Австралию, первоначально будет ограничено количеством 280 человек в год. Более того, в соответствии с соглашением, обнародованным в пятницу, Австралия также обязалась потратить 16 миллионов австралийских долларов (10 миллионов долларов США) на поддержку сокращающихся береговых линий страны и восстановление утраченных земель. То есть будут приложены определенные усилия для того, чтобы переселение жителей Тувалу и вовсе не понадобилось.

«В то же время мы считаем, что народ Тувалу заслуживает права выбора жить, учиться и работать в другом месте, поскольку последствия изменения климата ухудшаются»,

— говорится в совместном заявлении.

Альбанезе заявил, что Австралия может быть открыта для предложения аналогичных соглашений и другим своим тихоокеанским соседям.

Несмотря на, казалось бы, ярковыраженную гуманитарную направленность этого соглашения, у него есть и геополитический аспект.

Австралия была шокирована, когда соседние Соломоновы Острова подписали с Пекином оборонный пакт, который разрешал размещение китайских войск на островах.

Поэтому соглашение с Тувалу будет, вероятно, рассматриваться как значительная стратегическая победа Австралии, которая конкурирует с Китаем за укрепление своего влияния в Тихоокеанском регионе. Ведь оно также обязывает Австралию защищать Тувалу перед лицом стихийных бедствий, пандемий и «военной агрессии». А это дает Австралии право голоса в любых оборонных пактах, которые Тувалу подписывает с другими странами.

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