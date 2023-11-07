В ближайшее время корабль будет отправлен на испытания. Полет запланирован на март 2024 года

Компания Sierra Space 2 ноября сообщила об окончании строительства своего космического аппарата Dream Chaser. "Первенец" получил имя Tenacity, что означает "Упорство". В «ближайшие недели» корабль отправится на испытания, которые пройдут на полигоне НАСА, носящем имя Нила Армстронга.

Корабль Dream Chaser компании Sierra Space, получивший название Tenacity, Фото: Sierra Space

реклама

Dream Chaser разрабатывается уже около двадцати лет. Сначала в пилотируемом варианте, а затем, после проигрыша в 2014 году конкурса на получение финансирования от НАСА, в качестве грузового транспортного средства, для доставки материалов на МКС и обратно.

На полигоне Dream Chaser пройдет испытания в большой термовакуумной камере. Планируется, что по окончании этих испытаний в конце 2023 года, корабль будет космодром Канаверал.

Sierra Space не сообщает точной даты запуска, но заявляет, что он состоится «где-то в марте». Дело в том, что намеченный срок будет зависеть не только, а может и не столько, от готовности самого Dream Chaser, но и от ситуации с ракетой-носителем Vulcan. Пока этот носитель не совершил ни одного полета. Его испытания намечены на конец декабря.

В случае успеха Dream Chaser выполнит, как минимум, семь миссий на МКС в рамках контракта, заключенного с НАСА в 2016 году. Кроме того, Sierra Space рассчитывает вернуться к разработке пилотируемой модификации корабля, работы над которой были приостановлены в 2014 году. Еще одна версия аппарата может быть разработана для целей национальной безопасности.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



