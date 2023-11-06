Причина проста: из-за проблем с финансированием новые коммерческие станции могут быть не готовы к требуемому сроку

Кажется ситуация вокруг сроков возможного функционирования Международной космической станции (МКС), всё больше и больше напоминает историю чемодана без ручки, который и тащить неудобно, и бросить жаль. Причем сразу всем.

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Пример подала Россия, которая уже давно поднимала вопрос о своем выходе из проекта после 2024 года и создании своей национальной орбитальной станции. Эти настроения особенно усилились после начала специальной военной операции (СВО), как ответная реакция на многочисленные санкции, введенные США и их европейскими партнерами против России, в том числе, и в космической сфере. Впрочем, на официальном уровне политические резоны ухода из проекта МКС никогда не фигурировали. Ссылались, как правило, на не слишком удобную орбиту МКС, с которой практически не видно нашу страну, и на то, что станция уже многократно превысила сроки запланированной эксплуатации, и существует опасность лавинообразного роста числа отказов оборудования.

В принципе, это абсолютно корректные аргументы. Орбита МКС имеет наклонение 51,6 градуса и, действительно, проходит лишь над небольшой частью территории России. Однако, все советские орбитальные станции имели точно такое же наклонение орбиты. И тогда это никого не смущало. Что касается количества отказов, то оно, и впрямь, в последнее время заметно выросло. Особенно в российском сегменте. В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание тот факт, что именно российские модули являются наиболее "возрастными" на станции.

Казалось бы, всё абсолютно логично. Тем более неожиданным стало заявление, сделанное в апреле 2023 года, главой Госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, о том, что в Правительство Российской Федерации направлены предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно.

Этот факт однозначно свидетельствует о том, что с созданием альтернативы МКС у "Роскосмоса" возникли определенные сложности, приходится держаться за то, есть, чтобы не остаться совсем без пилотируемой космонавтики.

На этом фоне у NASA до последнего времени всё шло как по маслу. В качестве срока окончания эксплуатации МКС был объявлен 2030 год. Задолго до этого предполагалось пристыковать к ней первые коммерческие модули компании Axiom Space, которые затем должны были стать основой будущей станции. На тот случай, если что-то пойдет не так, была принята программа "коммерческих пунктов назначения" CLD (commercial low Earth orbit destinations). Которые планировалось вывести на орбиту в конце 2020-х. Всё по плану, с подстраховкой и с солидным запасом по времени.

Но как-то не задалось... Первым тревожным звоночком стала публикация Консультативной группой по аэрокосмической безопасности NASA своей рекомендации, призывающей агентство обеспечить «всестороннее понимание» требований, необходимых для перехода с МКС на коммерческие космические станции.

«NASA должно разработать всестороннее понимание требуемых ресурсов и сроков выполнения плана перехода от МКС к коммерческой станциям на гораздо более высоком уровне точности, чтобы обеспечить уверенность в том, что США смогут поддерживать постоянное присутствие человека на низкой околоземной орбите (НОО)»,

- заявил член комиссии Дэвид Уэст.

«Текущий план НАСА по переходу от МКС к одному или нескольким коммерческим пунктам назначения (станциям) имеет слишком общую структуру и очень сжатые сроки»,

— добавил он.

Эти заявления прозвучали на фоне обеспокоенности в отрасли по поводу возможного сокращения бюджета NASA на 2024 год и того, сколько средств в нем будет для поддержки разработки CLD. Некоторые представители космической отрасли в частном порядке высказывали озабоченность тем, что общее бюджетное давление на агентство может сократить финансирование CLD и привести к продлению срока действия МКС и после 2030 года.

И, похоже, что их опасения начали понемногу сбываться уже сейчас. 2 ноября, Кен Бауэрсокс, заместитель администратора NASA по космическим операциям, сказал, что «необязательно» выводить МКС из эксплуатации, как сейчас планируется, в конце десятилетия. Всё будет зависеть от успехов компаний, достигнутых в создании коммерческих станций.

«График гибкий. Это не обязательно, что мы прекратим полеты на МКС в 2030 году. Но мы намерены полностью перейти на новые платформы, когда они станут доступны»,

— сказал он об этом переходе от МКС к коммерческим станциям.

Бауэрсокс признал, что график будет зависеть от готовности этих коммерческих станций.

«Когда это произойдет, во многом будет зависеть от зрелости рынка»,

— сказал он, что включает в себя как статус коммерческих станций, так и их клиентов, не являющихся членами NASA.

Бауэрсокс дал понять, что NASA рассчитывает быть не единственным заказчиком услуг коммерческих станций.

«Меня больше всего беспокоит то, что если мы слишком сильно опередим рынок, то NASA придется дольше нести полную стоимость платформ. Это может заставить NASA перевести деньги из текущего использования МКС на поддержку этих станций. Если у нас будет плохо организованный переходный период, мы можем оказаться слабыми в этих областях»,

Кроме возможной неготовности к 2030 году частных орбитальных станций, есть еще одна серьезная проблема. После вывода МКС из эксплуатации ее необходимо безопасно спустить с орбиты. Для решения этой задачи предполагается разработка специального корабля USDV. NASA запросило 180 миллионов долларов в 2024 финансовом году для начала работы над USDV. А общая стоимость миссии может достигнуть 1 миллиарда долларов.

На заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Уэст заявил, что для USDV крайне важно придерживаться графика. Текущие сроки разработки корабля, требующие, чтобы он был готов к 2029 году, «достаточно сложны», сказал он, но «более серьезная проблема на данный момент связана с неопределенностью относительно того, как будет финансироваться USDV».

«Комиссия твердо убеждена и будет продолжать подчеркивать, что финансирование аппарата для спуска МКС с орбиту является обязательным и не может быть отложено. Корабль должен быть адекватно и своевременно профинансирован, чтобы обеспечить средства для безопасной утилизации МКС»,

— сказал он.

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