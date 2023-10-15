МИД Украины и агропромышленная компания Kernel разработали совместный проект по использованию пчел для разминирования. Они будут собирать деньги (в смысле, мёд)

По официальным данным украинских властей, на Украине заминировано примерно 30 процентов всей территории. Сюда входит критическая инфраструктура, а также леса, поля и водоемы. По разным оценкам от 174 до 250 тысяч квадратных километров. Вся площадь Украины (без Крыма) составляет около 577 тысяч квадратных километров.

«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей»,

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— заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

У меня, правда, возникли некоторые сомнения в достоверности этой цифры. Если посмотреть на карту специальной военной операции (СВО), то легко заметить, что она охватывает довольно небольшую часть всей территории Украины. Зачем же было минировать полстраны ?! Или, может быть, на СВО списали то, что было разворовано на украинских складах ?

Но, как бы то ни было, проблема, действительно, существует. И на ее решение нужны деньги. А их у Украины нет. Просить же сначала на минирование, а потом на разминирование, видимо, стыдно. И был найден просто блестящий выход из положения.

МИД Украины и агропромышленная компания Kernel разработали проект, который называется «Мед минных полей». Деньги на разминирование соберут ... пчелы. Точнее, пчелы соберут мёд, мёд продадут, а на вырученные деньги и будут вести разминирование.

«Чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым тоже не страшны мины»,

— объяснили в пресс-службе правительства Украины суть проекта.

Оцените красоту и изящество плана ! Он "экологичен", ведь задействованы пчёлы. "Высокотехнологичен", благодаря использованию дронов. И исполнен "миролюбия", ведь западные страны будут поставлять Украине дроны не как оружие, а как "сельскохозяйственную технику" ))

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У кого-то может возникнуть резонный вопрос: а при чем тут Министерство иностранных дел Украины ? Ответ прост. Вряд ли на мёде можно заработать какие-то серьезные деньги, которых бы хватило на разминирование. И вот тут подключается МИД. Украинские дипломаты будут дарить этот "взрывной" мёд своим коллегам и различным публичным людям во всем мире, тем самым собирая средства на решение проблемы. То есть не выклянчивать деньги, а выменивать. На мёд.



По сообщениям начало проекта запланировано на весну 2024 года. Ждать осталось недолго.





