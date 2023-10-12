Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Космические страховщики ожидают рекордных убытков в 2023 году
По предварительным оценкам убытки страхующих космические запуски компаний в 2023 году могут составить 250-300 миллионов долларов

реклама

Когда мы говорим об исследовании космоса то, в первую очередь, вспоминаем о компаниях, занимающихся разработкой и строительством ракет-носителей и космических аппаратов. Эти компании у всех на слуху: SpaceX, Роскосмос, United Launch Alliance (ULA). Несколько реже мы вспоминаем о компаниях, работающих в космическом приборостроении или производящих космические скафандры. И, практически никогда, о тех, кто обеспечивает возмещение убытков в случае, если «что-то пошло не так».

Взрыв ракеты-носителя Антарес

реклама

А между тем, страхование запусков и работы космических аппаратов на сегодняшний день стало неотъемлемой частью освоения космоса. В начале космической эры разработка, запуск и эксплуатация ракет-носителей и спутников были в основном прерогативой военных, которых вопросы страхования интересовали в последнюю очередь. Но со временем на рынок вышли "частники",  а они не горели желанием нести огромные убытки в случае аварии носителя или выхода из строя космического аппарата. А поначалу такое происходило достаточно часто.

Вот тут на сцене и появились страховые компании, которые за определенный процент, готовы были взять риски на себя. И процент этот был немаленький. Так, например, 20 лет назад он мог составлять более 20 процентов от страховой суммы. Немало, но и риск был довольно высок.

Постепенно техника совершенствовалась, риски уменьшались, а конкуренция между страховщиками росла. Всё это приводило к снижению ставок. На сегодняшний день существует два основных типа спутникового страхования: страхование запуска плюс один год эксплуатации спутника и страхование на орбите, которое обычно начинается в первую годовщину запуска и затем ежегодно продлевается. Так вот, по данным андеррайтера AXA XL, средняя чистая ставка для схемы "запуск + 1 год" в 2022 году составила примерно 1,6%. Среднегодовая чистая ставка за "1 год на орбите" составила около 1%. Можете сравнить это со ставками на страховку Вашего автомобиля ))

Несмотря на столь умеренные, если не сказать, "бюджетные" расценки, страховщики в большинстве случаев оставались с прибылью.

Однако 2023 год стал "черным" для страховых компаний. Ожидалось, что в этом году их премии (доходы) составят приблизительно 550 миллионов долларов США. Естественно, что часть этой суммы должна была пойти на страховые выплаты. Вот только никто и не предполагал, что эти выплаты могут оказаться настолько велики !

Начнем с "мелочи":

- авария ракеты-носителя Электрон компании Rocket Lab обойдется страховщикам примерно в 5 миллионов долларов;

- выплата за Azersky/Spot-7, первый азербайджанский спутник наблюдения Земли, вышедший из строя через девять лет после запуска на орбиту, составит 25 миллионов долларов;

- Arcturus, первый спутник стартапа Astranis,  столкнулся с проблемами с солнечными батареями, что, вероятно, привело к иску на 40 миллионов долларов.

Потеря 70 миллионов на фоне заработанных 550 миллионов выглядела бы абсолютно некритичной приемлемой, если бы не еще 2 страховых случая:

- компания Viasat объявила 12 июля, что столкнулась с «неожиданным событием» во время развертывания большого рефлектора на своем спутнике ViaSat-3 после его запуска 30 апреля.  Если Viasat не сможет решить проблему, то многие в отрасли ожидают, что будет  подано страховое требование в 420 миллионов долларов;

- спустя всего 6 недель, 24 августа та же Viasat сообщила о «неожиданной аномалии» на новом спутнике связи Inmarsat-6 (I-6) F2, который  столкнулся с проблемой в своей энергетической подсистеме при подъеме на орбиту после февральского запуска. Страховщики утверждают, что возможная полная потеря I-6 F6 2 обойдется рынку в 350 миллионов долларов.

Итого сумма возможных страховых выплат может достигнуть 840 миллионов долларов при предполагаемых сборах в 550 миллионов. Всё это неизбежно приведет к кризису в секторе страхования космических аппаратов, уходу с рынка некоторых крупных страховщиков и росту ставок.

Луи ДиПальма, аналитик инвестиционной компании William Blair так оценивает сложивуюся ситуацию:

«в долгосрочной перспективе Viasat и другие участники отрасли, вероятно, столкнутся с серьезными проблемами при получении страховки для будущих запусков спутников».

P.S. Буквально пока писалась эта статья, пришло сообщение о новых проблемах для страховых компаний.

Ожидается, что проблемы с двигателями на четырех спутниках, использующих одинаковые силовые модули, приведут к искам на сумму не менее 50 миллионов долларов для страховщиков, которые уже столкнулись с убытками на сумму более 800 миллионов долларов в этом году после двух крупных отказов космических кораблей.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным нескольких страховых источников, Al Yah 3 компании Yahsat, Hylas 4 компании Avanti Communications и два корабля расширения миссии Northrop Grumman (MEV-1 и MEV-2) работают с пониженной мощностью своих двигателей из-за проблемы с бортовыми блоками обработки энергии (PPU).

#космос #спутник #ракета-носитель #страховка #космический аппарат #страховой случай
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

НАСА запускает миссию на астероид Психея
В российском модуле МКС произошла третья за год утечка охлаждающей жидкости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
1
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
6
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
1
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
13
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
8
Проблема перегрева в прошлом: Android 14 обновил работу смартфонов Pixel
+
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
1
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
4
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
6
ЦАХАЛ нанес удар по дому командира «Бригады Аль-Кассам» в секторе Газа
+
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
Sony представила новую версию PlayStation 5 — в более тонком корпусе и со съёмным дисководом
+

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
19
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
75
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
5
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
11

Сейчас обсуждают

Dimon1996
02:00
Ой да ладно хвастаться-то, собрал он сборку за 350 тыщ, ага. Из скриншотов с регарда :) Как и тыщу остальных сборок.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Дмитрий
01:44
Мечтает пусть
Зеленский готов уйти с поста президента, но только после окончания боевых действий
Максим Соколов
01:35
Уже предзаказал экран,360гц это Круто
Red Magic выпускает игровой смартфон с максимальными характеристиками
lеad
01:33
Тесла как и все остальные компании Илона славятся низкими зп и эксплуататорскими условиями и работой «за идею»
Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, потеснив Toyota Corolla
Данил Левин
01:31
Поставили в школах свой софт, никто не может понять, как им пользоваться, особенно учителя, либо он просто не работает. Это и не копия продуктов Микромягких, и не что-то самостоятельное. Китайцы набор...
Microsoft заметили за нарушением санкций – компания продлевает бесплатные лицензии школам и ВУЗам РФ
Vet@l'
01:13
Вот бы собрать всех таких "умников" в стране и отправить наступать до границы Польши, а затем одной бомбой разом закопать. Глядишь жить бы стали лучше и война закончилась
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
Александр Степанов
01:01
Либо подкалиберным, или тандемом сработали, видно, взорвался из нутри.
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
wld
00:59
Элементарно:"Я удалил autoexet. bat, теперь ничего не грузится и пропал CD-ROM, mscdex не работает, мышь не отвечает, пишет error mousepad"
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Апшеронский скакел
00:59
Ты только на этом сайте с 17-го года с дивана Крым берëшь
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
00:58
Обиженная псина без рода и племени по 5 акков в день регала, визжила, еë баняли, но приплеталась скулить назад
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем