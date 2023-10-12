По предварительным оценкам убытки страхующих космические запуски компаний в 2023 году могут составить 250-300 миллионов долларов

Когда мы говорим об исследовании космоса то, в первую очередь, вспоминаем о компаниях, занимающихся разработкой и строительством ракет-носителей и космических аппаратов. Эти компании у всех на слуху: SpaceX, Роскосмос, United Launch Alliance (ULA). Несколько реже мы вспоминаем о компаниях, работающих в космическом приборостроении или производящих космические скафандры. И, практически никогда, о тех, кто обеспечивает возмещение убытков в случае, если «что-то пошло не так».

Взрыв ракеты-носителя Антарес

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А между тем, страхование запусков и работы космических аппаратов на сегодняшний день стало неотъемлемой частью освоения космоса. В начале космической эры разработка, запуск и эксплуатация ракет-носителей и спутников были в основном прерогативой военных, которых вопросы страхования интересовали в последнюю очередь. Но со временем на рынок вышли "частники", а они не горели желанием нести огромные убытки в случае аварии носителя или выхода из строя космического аппарата. А поначалу такое происходило достаточно часто.

Вот тут на сцене и появились страховые компании, которые за определенный процент, готовы были взять риски на себя. И процент этот был немаленький. Так, например, 20 лет назад он мог составлять более 20 процентов от страховой суммы. Немало, но и риск был довольно высок.

Постепенно техника совершенствовалась, риски уменьшались, а конкуренция между страховщиками росла. Всё это приводило к снижению ставок. На сегодняшний день существует два основных типа спутникового страхования: страхование запуска плюс один год эксплуатации спутника и страхование на орбите, которое обычно начинается в первую годовщину запуска и затем ежегодно продлевается. Так вот, по данным андеррайтера AXA XL, средняя чистая ставка для схемы "запуск + 1 год" в 2022 году составила примерно 1,6%. Среднегодовая чистая ставка за "1 год на орбите" составила около 1%. Можете сравнить это со ставками на страховку Вашего автомобиля ))

Несмотря на столь умеренные, если не сказать, "бюджетные" расценки, страховщики в большинстве случаев оставались с прибылью.

Однако 2023 год стал "черным" для страховых компаний. Ожидалось, что в этом году их премии (доходы) составят приблизительно 550 миллионов долларов США. Естественно, что часть этой суммы должна была пойти на страховые выплаты. Вот только никто и не предполагал, что эти выплаты могут оказаться настолько велики !

Начнем с "мелочи":

- авария ракеты-носителя Электрон компании Rocket Lab обойдется страховщикам примерно в 5 миллионов долларов;

- выплата за Azersky/Spot-7, первый азербайджанский спутник наблюдения Земли, вышедший из строя через девять лет после запуска на орбиту, составит 25 миллионов долларов;

- Arcturus, первый спутник стартапа Astranis, столкнулся с проблемами с солнечными батареями, что, вероятно, привело к иску на 40 миллионов долларов.

Потеря 70 миллионов на фоне заработанных 550 миллионов выглядела бы абсолютно некритичной приемлемой, если бы не еще 2 страховых случая:

- компания Viasat объявила 12 июля, что столкнулась с «неожиданным событием» во время развертывания большого рефлектора на своем спутнике ViaSat-3 после его запуска 30 апреля. Если Viasat не сможет решить проблему, то многие в отрасли ожидают, что будет подано страховое требование в 420 миллионов долларов;

- спустя всего 6 недель, 24 августа та же Viasat сообщила о «неожиданной аномалии» на новом спутнике связи Inmarsat-6 (I-6) F2, который столкнулся с проблемой в своей энергетической подсистеме при подъеме на орбиту после февральского запуска. Страховщики утверждают, что возможная полная потеря I-6 F6 2 обойдется рынку в 350 миллионов долларов.

Итого сумма возможных страховых выплат может достигнуть 840 миллионов долларов при предполагаемых сборах в 550 миллионов. Всё это неизбежно приведет к кризису в секторе страхования космических аппаратов, уходу с рынка некоторых крупных страховщиков и росту ставок.

Луи ДиПальма, аналитик инвестиционной компании William Blair так оценивает сложивуюся ситуацию:

«в долгосрочной перспективе Viasat и другие участники отрасли, вероятно, столкнутся с серьезными проблемами при получении страховки для будущих запусков спутников».

P.S. Буквально пока писалась эта статья, пришло сообщение о новых проблемах для страховых компаний.

Ожидается, что проблемы с двигателями на четырех спутниках, использующих одинаковые силовые модули, приведут к искам на сумму не менее 50 миллионов долларов для страховщиков, которые уже столкнулись с убытками на сумму более 800 миллионов долларов в этом году после двух крупных отказов космических кораблей.

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По данным нескольких страховых источников, Al Yah 3 компании Yahsat, Hylas 4 компании Avanti Communications и два корабля расширения миссии Northrop Grumman (MEV-1 и MEV-2) работают с пониженной мощностью своих двигателей из-за проблемы с бортовыми блоками обработки энергии (PPU).