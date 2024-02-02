Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство испытывает негативное послевкусие после неудачного контрнаступления в прошлом году

Летнее контрнаступление Украины, которое было широко анонсировано, завершилось неудачно, признал старший советник президента Зеленского Михаил Подоляк. Он также отметил, что Киев продолжает испытывать нехватку боеприпасов.

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В начале июня Киев начал широкомасштабное наступление с целью прорвать российские линии, после получения подкрепления в виде сотен танков и другой техники от стран Запада, но не достиг значительных успехов. По данным Москвы, Украина понесла большие потери, и министр обороны Сергей Шойгу оценил их около 160 000 человек с начала наступления.

В четверг на телеканале "Украина 24" Подоляк признал, что в 2023 году произошло "определенное негативное послевкусие". Он отметил, что и украинское военное, и политическое руководство допустило "определенные тактические ошибки". Однако он утверждал, что это не критическая проблема, учитывая, что Украина ведет войну с мощной страной, обладающей большими ресурсами.

Чиновник также отметил, что для достижения своей стратегической цели, которая заключается в разгроме России, Киев не может постоянно находиться в обороне. Он предположил, что те, кто поддерживает идею "стратегической обороны", игнорируют активные действия Москвы. "Я всегда задаю вопрос: означает ли это, что в то время, когда Украина готовится, проводит учения и так далее, Россия просто будет пассивно реагировать? Это абсурд", - добавил он.

Подоляк отметил, что украинским военным не хватает боеприпасов, включая ракеты большой дальности, и выразил надежду на то, что ситуация будет постепенно улучшаться. Он предположил, что проблему можно решить при условии увеличения поставок вооружений и инвестиций Запада в совместное производство оружия.

В марте прошлого года Европейский союз принял решение о поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, но этот амбициозный план не сможет быть реализован. Глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель признал, что до настоящего времени была доставлена только треть обещанного количества, и к марту ожидается доставка всего 500 000 снарядов.

Тем временем, несмотря на неудачу Украины в прорыве российской обороны в прошлом году, глава военной разведки Киева, Кирилл Буданов, заявил о возможной новой попытке страны прорваться этой весной.

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Осенью прошлого года, высокопоставленный украинский генерал Валерий Залужный заявил, что конфликт находится в тупике. Его позиция по этому и другим военным вопросам, по сообщениям, столкнулась с несогласием со стороны президента Зеленского, и появились слухи о возможной скорой отставке генерала. Комментируя заявления Залужного, пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, заявил, что Украина должна понимать, что у нее мало шансов на победу на поле боя.