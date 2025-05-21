Власти объявили о поэтапной индексации тарифов на электроэнергию до 2028 года. Уже этим летом плата за свет вырастет более чем на 12%.

С 1 июля 2025 года в России изменятся цены на электроэнергию для населения: тарифы увеличатся на 12,6%. Эта мера станет первым шагом в новой программе поэтапной индексации стоимости электроуслуг, которая будет действовать до 2028 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев, ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.

Ожидается, что в следующие три года рост цен продолжится: в 2026 году — на 9,3%, в 2027 — на 6,9%, а в 2028 — ещё на 4,9%. Основной причиной повышения называется необходимость модернизации энергетической инфраструктуры и увеличения инвестиций в строительство новых мощностей.

По словам Кошелева, на данный момент значительная часть региональных сетевых компаний не имеет утвержденных программ развития, а многие объекты не соответствуют требованиям надёжности. Власти начали реформу: с 2022 года количество таких организаций сократили почти втрое — с более чем 1600 до 619.

В условиях сохранения высоких процентных ставок и растущих расходов на содержание инфраструктуры, энергетики считают повышение цен неизбежным шагом к обеспечению стабильной и современной системы электроснабжения.