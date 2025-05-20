Спрос на люксовое жильё в столице стремительно растёт. Кто сегодня покупает элитные квартиры и почему спрос сместился в сторону объектов до 140 кв. м — в аналитике по итогам первого квартала.

Рынок элитного жилья Москвы переживает стремительный подъём: за первые три месяца 2025 года объём продаж высокобюджетных новостроек вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 45 миллиардов рублей. Количество сделок увеличилось на 115%, а общая площадь проданных объектов составила почти 26 тысяч квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные компании Rariteco.

Несмотря на то что средняя цена за квадратный метр элитного жилья продолжила рост — она составила около 1,7 млн рублей (+6,6% за год), средний чек одной сделки немного снизился до 218 млн. Эксперты объясняют это сдвигом покупательских предпочтений: клиенты начали чаще выбирать квартиры меньшего метража, но с премиальной отделкой и локацией.

Наибольший прирост спроса пришёлся на квартиры площадью от 120 до 140 кв. м — здесь количество сделок увеличилось в 3,5 раза. Также существенно вырос интерес к объектам от 80 до 120 кв. м, что указывает на постепенное смещение фокуса с «дворцов» на более функциональные пространства для жизни.

Примечательно, что меняется и портрет покупателя. Наряду с традиционными клиентами старше 45 лет, на рынок активно выходят молодые предприниматели, ИТ-специалисты и криптоинвесторы в возрасте 30–45 лет. Эта категория уже формирует до 20% общего спроса. Параллельно увеличивается доля обеспеченных покупателей из регионов, особенно в сегменте клубных домов, где она достигает 30%.

Локационно наибольшую популярность сохраняют районы Хамовники, Тверской, Пресненский и Якиманка. Однако, как отмечают аналитики, всё чаще клиенты из Москвы выбирают жильё не по престижу, а по личной привязанности к району. В то время как региональные покупатели ориентируются на статус, москвичи делают ставку на привычную и комфортную городскую среду.