Центробанк пересчитал курсы доллара и евро с учётом новой методики — рубль демонстрирует устойчивое укрепление. Официальные значения снизились сразу по обеим валютам.

Курс рубля продолжает демонстрировать положительную динамику. По данным Банка России на вторник, 20 мая 2025 года, за один доллар США теперь дают 80,41 рубля, что на 35 копеек меньше предыдущего значения. Евро также снизился в цене — 90,51 рубля против 90,71 рубля в конце прошлой недели.

На фоне ограничений биржевой торговли «недружественными» валютами, включая доллар и евро, Центробанк использует альтернативный подход к расчёту официальных курсов. Вместо данных с Московской биржи регулятор ориентируется на отчётность банков и информацию с цифровых внебиржевых платформ.

В то же время китайский юань остаётся единственной иностранной валютой, торгуемой на бирже в прежнем формате. Его курс формируется на основе объединённых данных — как с биржи, так и с внебиржевого сегмента.

Участники финансового рынка отмечают, что новая модель расчёта курсов демонстрирует устойчивость рубля и позволяет избежать резких колебаний на фоне ограниченного валютного предложения.