Чтобы компенсировать небольшой объём встроенной батареи, вероятно, Apple разрабатывает специальный чехол-аккумулятор.

Apple готовит к выходу радикально переработанный смартфон — iPhone 17 Air, который станет новым словом в дизайне «ультралёгких» устройств. По утечкам из азиатских цепочек поставок, новинка получит рекордно тонкий корпус — около 5,5 мм, а вес устройства не превысит 145 граммов.

Однако минимализм конструкции потребовал компромиссов: предполагается, что устройство будет оснащено батареей на 2800 мА·ч. Это на треть меньше, чем у других моделей в аналогичном классе, включая новый Samsung Galaxy S25 Edge с его аккумулятором на 3900 мА·ч.

Чтобы компенсировать меньшую ёмкость, Apple, по слухам, разрабатывает интеллектуальную систему оптимизации энергопотребления на базе ИИ. Также возможен запуск линейки брендированных внешних аккумуляторов в форм-факторе чехлов, которые компания уже использовала в прошлом.

Несмотря на минималистичный подход, iPhone 17 Air, как ожидается, сохранит флагманскую начинку: 6,6-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, энергоэффективный модем нового поколения и свежий процессор A19. По данным инсайдеров, новинка будет представлена осенью 2025 года.