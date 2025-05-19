MSI представила PortalX — новую платформу управления RGB-подсветкой через веб-интерфейс. Без установок и софта, но пока только для Windows.

MSI решила упростить жизнь пользователям, уставшим от перегруженных RGB-программ и конфликтующих утилит. Новый сервис PortalX управляет подсветкой через браузер, без установки отдельного ПО. Пользователю достаточно открыть веб-страницу, и система сама распознает подключённые устройства MSI, позволяя настраивать цвет, яркость и анимации.

Платформа поддерживает индивидуальную настройку каждого устройства и опцию «All Sync», синхронизирующую подсветку всех компонентов за одно нажатие. Доступно три уровня скорости эффектов, и все действия выполняются быстро и без лишних окон.

Однако есть нюанс: PortalX пока работает только под Windows, несмотря на отсутствие необходимости в установке софта. Это решение, вероятно, связано с тем, что большинство периферийных устройств полагаются на программное управление, а не аппаратную реализацию эффектов.

Тем не менее сама идея web-first RGB-системы — важный шаг вперёд. MSI предлагает решение, которое потенциально может работать независимо от операционной системы, использовать облачную синхронизацию и хранить профили локально.