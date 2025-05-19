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kipa
Epson EF-51: представлен новый 4K-проектор с функцией лампы и умной подсветкой
Epson представила умный проектор EF-51 с технологией 3LCD, разрешением 4K и встроенной теплой подсветкой. Устройство можно использовать как домашний кинотеатр и прикроватную лампу.

Компания Epson пополнила линейку домашних проекторов новой моделью EF-51, объединив в одном корпусе 4K-проекцию, адаптивную подсветку и поддержку умного управления. Н

Устройство построено на технологии 3LCD, где изображение формируется тремя независимыми LCD-матрицами. Разрешение заявлено как 3840×2160 пикселей, но, вероятно, достигается с помощью технологии пиксельного сдвига. Яркость составляет до 700 люмен, а рекомендованный размер изображения — от 30 до 150 дюймов.

EF-51 оснащён вращающейся на 180° подставкой и может наклоняться на 105°. Система автоматически корректирует и положение изображения, и геометрию (keystone). Также поддерживаются технологии беспроводного дублирования экрана и автоматического игрового режима (ALLM).

Дополнительным плюсом стала светодиодная подсветка корпуса с возможностью настройки через приложение. Свет можно синхронизировать с изображением или оставить включённым в режиме ожидания. В Китае проектор оценён в $734, но о международных продажах пока информации нет.


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#техника #гаджеты #проекторы
Источник: notebookcheck.net
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