Epson представила умный проектор EF-51 с технологией 3LCD, разрешением 4K и встроенной теплой подсветкой. Устройство можно использовать как домашний кинотеатр и прикроватную лампу.

Компания Epson пополнила линейку домашних проекторов новой моделью EF-51, объединив в одном корпусе 4K-проекцию, адаптивную подсветку и поддержку умного управления. Н

Устройство построено на технологии 3LCD, где изображение формируется тремя независимыми LCD-матрицами. Разрешение заявлено как 3840×2160 пикселей, но, вероятно, достигается с помощью технологии пиксельного сдвига. Яркость составляет до 700 люмен, а рекомендованный размер изображения — от 30 до 150 дюймов.

EF-51 оснащён вращающейся на 180° подставкой и может наклоняться на 105°. Система автоматически корректирует и положение изображения, и геометрию (keystone). Также поддерживаются технологии беспроводного дублирования экрана и автоматического игрового режима (ALLM).

Дополнительным плюсом стала светодиодная подсветка корпуса с возможностью настройки через приложение. Свет можно синхронизировать с изображением или оставить включённым в режиме ожидания. В Китае проектор оценён в $734, но о международных продажах пока информации нет.



