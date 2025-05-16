Новое устройство BeeStation Plus от Synology объединяет локальное хранилище, резервное копирование и облачные функции в компактном корпусе

Компания Synology представила BeeStation Plus — настольное устройство, позволяющее создать собственное «облако» дома или в офисе. Модель ориентирована на пользователей, которым нужны функции хранения и синхронизации, но без навязанных подписок и технической головной боли.

Устройство получило четырёхъядерный процессор Intel Celeron J4125 и 4 ГБ оперативной памяти, а в комплект входит жёсткий диск на 8 ТБ. Хранилище подключается по кабелю через порт Ethernet и поддерживает внешние накопители через USB Type-A и Type-C. Встроенного Wi-Fi нет, но Synology делает ставку на стабильность проводного подключения.

BeeStation Plus не требует глубоких знаний — начальная настройка занимает считаные минуты и выполняется через браузер или мобильное приложение. После запуска пользователю становятся доступны функции автоматического бэкапа с телефонов и ПК, локальная обработка фотографий с помощью ИИ, а также интеграция с популярными облачными сервисами вроде Dropbox и OneDrive.

В отличие от классических NAS-решений Synology, новинка использует упрощённую систему управления, не перегруженную лишними параметрами. Это делает BeeStation Plus удобным вариантом для обычных пользователей, которым важно сохранить контроль над своими данными и при этом не погружаться в технические детали.