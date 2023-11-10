Фэнтезийная франшиза про Константина, понравилась многим зрителям. Многие ждут продолжения...

В 2022 году стало известно, что компания Warner Bros. собирается приступить к производству продолжения кинокартины «Константин». Однако, уже в этом году, в одном из интервью, исполнитель главной роли Киану Ривз, сообщил, что он не уверен будет ли снят фильм вообще. Это заявление, конечно, разочаровало многих фанатов темной франшизы.

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Так же один из самых надежных инсайдеров «KC Walsh» написал в своем твиттере, что «Константина 2» не будет. При этом, вскоре удалили данное сообщение. Компания Warner Bros. переживает не лучшие времена, плюс идут забастовки по всему Голливуду. Поэтому многие критики и эксперты кино предрекают фильму еще большую паузу.

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