реклама
«Модель представляет собой упрощенный перелицованный китайский Dongfeng Aeolus E70.»- сообщила компания «Моторинвест», которая занимается глубокой локализацией китайских электрических авто на своем заводе в Липецке.
Вот некоторые из его характеристик:
|
Разгон до 100 км/ч (сек)
|
9.5
|
Максимальная скорость, (км/ч)
|
150
|
Режим движения
|
Eco/Sport
|
Модель/тип электродвигателя
|
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
|
Пиковая мощность (кВт)
|
120
|
Пиковая мощность (л.с.)
|
163
|
Максимальный̆ крутящий̆ момент (Нм)
|
230
|
Тип охлаждения
|
Жидкостное
|
Система рекуперации энергии торможения
|
3 режима
|
Максимальная скорость двигателя (об. мин)
|
12500
|
Емкость АКБ (кВч)
|
53
|
Время медленной̆ зарядки (от 5% до 100% (ч.))
|
8,5
|
Время быстрой̆ зарядки (30% - 80%(мин.))
|
36
|
Примерный̆ расход кВт/ч
|
12,62
|
Кабель зарядки в комплекте
|
Type2 - Type2 (7 кВт)
|
Подвеска передняя/задняя
|
Макферсон/торсионная балка
|
Тип привода
|
Передний
|
Усилитель рулевого управления
|
Электронный
|
Тормозная система, спереди
|
Дисковые
|
Тормозная система, сзади
|
Дисковые
|
Стояночный̆ тормоз
|
Электрический
|
Длина (мм)
|
4 680
|
Колесная база (мм)
|
2 700
Несмотря на не самые плохие для электромобиля своей ценовой категории показатели, компания производитель выпустила уже более 1 700 электромобилей, не сумев реализовать и 500 из них.
Именно по этой причине, на электромобиль российского производства с начальной стоимостью 2 миллиона 990 тысяч рублей действует программа господдержки, при которой возможна скидка в 625 тысяч рублей, с условием взятия авто в кредит. Также именно на эту модель действует «особая скидка» от производителя в размере 185 тысяч и скидка 150 тысяч рублей, как на авто 2022 года.
Таким образом, если покупатель решит для себя взять электрический седан в кредит, то общая скидка для него составит уже немалые 960 тысяч рублей. Несложно сделать вывод о том, что на «Эволюты» в России нет почти никакого спроса и компания-производитель любыми способами ищет пути хотя бы как-то распродать уже готовые электромобили, и резкое понижение итоговой цены призвано привлечь к их товару больший интерес со стороны потребителя.