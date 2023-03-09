Недавно открытая «российская» марка «Evolute» предоставила своим покупателям возможность купить электрический седан Evolute i-Pro с общей скидкой в 30% от изначальной стоимости.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

«Модель представляет собой упрощенный перелицованный китайский Dongfeng Aeolus E70.»- сообщила компания «Моторинвест», которая занимается глубокой локализацией китайских электрических авто на своем заводе в Липецке.

Вот некоторые из его характеристик:

Разгон до 100 км/ч (сек) 9.5 Максимальная скорость, (км/ч) 150 Режим движения Eco/Sport Модель/тип электродвигателя Синхронный двигатель с постоянными магнитами Пиковая мощность (кВт) 120 Пиковая мощность (л.с.) 163 Максимальный̆ крутящий̆ момент (Нм) 230 Тип охлаждения Жидкостное Система рекуперации энергии торможения 3 режима Максимальная скорость двигателя (об. мин) 12500 Емкость АКБ (кВч) 53 Время медленной̆ зарядки (от 5% до 100% (ч.)) 8,5 Время быстрой̆ зарядки (30% - 80%(мин.)) 36 Примерный̆ расход кВт/ч 12,62 Кабель зарядки в комплекте Type2 - Type2 (7 кВт) Подвеска передняя/задняя Макферсон/торсионная балка Тип привода Передний Усилитель рулевого управления Электронный Тормозная система, спереди Дисковые Тормозная система, сзади Дисковые Стояночный̆ тормоз Электрический Длина (мм) 4 680 Колесная база (мм) 2 700





Несмотря на не самые плохие для электромобиля своей ценовой категории показатели, компания производитель выпустила уже более 1 700 электромобилей, не сумев реализовать и 500 из них.

Именно по этой причине, на электромобиль российского производства с начальной стоимостью 2 миллиона 990 тысяч рублей действует программа господдержки, при которой возможна скидка в 625 тысяч рублей, с условием взятия авто в кредит. Также именно на эту модель действует «особая скидка» от производителя в размере 185 тысяч и скидка 150 тысяч рублей, как на авто 2022 года.

Таким образом, если покупатель решит для себя взять электрический седан в кредит, то общая скидка для него составит уже немалые 960 тысяч рублей. Несложно сделать вывод о том, что на «Эволюты» в России нет почти никакого спроса и компания-производитель любыми способами ищет пути хотя бы как-то распродать уже готовые электромобили, и резкое понижение итоговой цены призвано привлечь к их товару больший интерес со стороны потребителя.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде



