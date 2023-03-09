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Электромобиль российской сборки Evolute i-Pro продают с 30% скидкой из-за низкого спроса
Недавно открытая «российская» марка «Evolute» предоставила своим покупателям возможность купить электрический седан Evolute i-Pro с общей скидкой в 30% от изначальной стоимости.
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«Модель представляет собой упрощенный перелицованный китайский Dongfeng Aeolus E70.»- сообщила компания «Моторинвест», которая занимается глубокой локализацией китайских электрических авто на своем заводе в Липецке.

Вот некоторые из его характеристик:

Разгон до 100 км/ч (сек)

9.5

Максимальная скорость, (км/ч)

150

Режим движения

Eco/Sport

Модель/тип электродвигателя

Синхронный двигатель с постоянными магнитами

Пиковая мощность (кВт)

120

Пиковая мощность (л.с.)

163

Максимальный̆ крутящий̆ момент (Нм)

230

Тип охлаждения

Жидкостное

Система рекуперации энергии торможения

3 режима

Максимальная скорость двигателя (об. мин)

12500

Емкость АКБ (кВч)

53

Время медленной̆ зарядки (от 5% до 100% (ч.))

8,5

Время быстрой̆ зарядки (30% - 80%(мин.))

36

Примерный̆ расход кВт/ч

12,62

Кабель зарядки в комплекте

Type2 - Type2 (7 кВт)

Подвеска передняя/задняя

Макферсон/торсионная балка

Тип привода

Передний

Усилитель рулевого управления

Электронный

Тормозная система, спереди

Дисковые

Тормозная система, сзади

Дисковые

Стояночный̆ тормоз

Электрический

Длина (мм)

4 680 

Колесная база (мм)

2 700


Несмотря на не самые плохие для электромобиля своей ценовой категории показатели, компания производитель выпустила уже более 1 700 электромобилей, не сумев реализовать и 500 из них.  

Именно по этой причине, на электромобиль российского производства с начальной стоимостью 2 миллиона 990 тысяч рублей действует программа господдержки, при которой возможна скидка в 625 тысяч рублей, с условием взятия авто в кредит. Также именно на эту модель действует «особая скидка» от производителя в размере 185 тысяч и скидка 150 тысяч рублей, как на авто 2022 года.

 Таким образом, если покупатель решит для себя взять электрический седан в кредит, то общая скидка для него составит уже немалые 960 тысяч рублей. Несложно сделать вывод о том, что на «Эволюты» в России нет почти никакого спроса и компания-производитель любыми способами ищет пути хотя бы как-то распродать уже готовые электромобили, и резкое понижение итоговой цены призвано привлечь к их товару больший интерес со стороны потребителя.

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