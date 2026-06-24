Студии MicroProse и White Pond Games подтвердили выход версии 1.0 игры Urban Strife в Steam. К анонсу выпустили новый тизер-трейлер, демонстрирующий сложности финального этапа кампании

Игра находится в раннем доступе с 2024 года и за это время получила несколько крупных обновлений. Разработчики расширяли сюжет, добавляли новые эпизоды, перерабатывали тактические системы и вносили правки на основе отзывов сообщества.

Версия 1.0 предложит полную сюжетную кампанию, включая финальный акт – «Прибытие Орды Атланты». Именно в этой части игрокам предстоит выдержать масштабную осаду, от исхода которой зависит судьба Городского Приюта.

Изображение: White Pond Games

Изображение: White Pond Games

Изображение: White Pond Games

Изображение: White Pond Games

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Сюжет Urban Strife разворачивается на постапокалиптическом юге США и сочетает классическую пошаговую тактику с элементами выживания, управления ресурсами и внутренней политики. Игрокам предстоит собрать отряд, распределять ограниченные запасы, заключать непростые союзы и принимать решения, влияющие на выживание убежища.

Релиз версии 1.0 состоится 14 июля 2026 года в Steam. Владельцы раннего доступа получат обновление до версии 1.0 бесплатно; подробный список изменений и системные требования разработчики обещают раскрыть ближе к релизу.