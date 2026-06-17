Студия Kwalee Labs полностью распустила команду разработчиков шутера Luna Abyss всего через несколько недель после релиза игры в Game Pass

Генеральный директор студии Холли Эмери (Hollie Emery) сообщила в LinkedIn, что под сокращение попали девять сотрудников, включая её саму. Это была вся команда, работавшая над проектом. Руководство не раскрыло причин внезапного прекращения сотрудничества.

Изображение: Kwalee Labs

Хоррор от первого лица Luna Abyss вышел в конце прошлого месяца и сразу стал доступен в Game Pass. Игра получила высокие оценки: 81 балл на Metacritic. В день релиза пиковый онлайн в Steam достиг 18 тысяч человек, однако, уже спустя несколько дней суточная активность упала до примерно 300 игроков.

Изображение: Kwalee Labs

Изображение: Kwalee Labs

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По сюжету игроки управляют заключенной Фоукс. Героиня попадает в лунную тюрьму под надзором искусственного интеллекта Айлин. Девушке поручают исследовать подземные ходы и сражаться с космическими чудовищами. Проект остается доступным для покупки на всех площадках.

Сокращения в Kwalee Labs проходят на фоне глобальных изменений в индустрии. Корпорация Microsoft проводит переговоры о закрытии ряда студий Xbox. Судьба многих коллективов остается неизвестной.