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Inthenews
Вышел новый промо-трейлер авто-экшена «Дрифтер» с Соном Каном
Вышел новый промо-трейлер фильма «Дрифтер» (Drifter), режиссёром и исполнителем главной роли которого стал Сон Кан (Sung Kang), известный по роли Хана в серии фильмов «Форсаж» (Fast & Furious).
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Картина посвящена миру профессионального дрифта и рассказывает историю одинокого уборщика гоночной трассы, который неожиданно открывает в себе талант дрифтера. Получив шанс выступить на профессиональном соревновании, он понимает, что одного мастерства недостаточно для успеха. Ему нужно научиться доверять другим. 

                                                                  Изображение: Sung Kang

Кан выступил не только как режиссёр, но и как соавтор сценария вместе с Тедом Чунгом (Ted Chung) и Аароном Стронгони (Aaron Strongoni). В актёрский состав вошли Тамара Браун (Tamara Brown), Грегори Круз (Gregory Cruz), Эмилия Хартфорд (Emelia Hartford), Шейн Джонсон (Shane Johnson), Джеймс Пампфри (James Pumphrey) и Майкл Неринг (Michael Nehring).

                                                                    Изображение: Sung Kang

                                                                   Изображение: Sung Kang

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По словам режиссёра, одной из главных задач проекта было передать любовь к автомобильному сообществу и атмосферу единства, которая царит среди поклонников дрифта. Ранее он уже представлял тизер‑трейлер, а теперь зрители могут увидеть полноценный промо‑ролик.

Продюсерами ленты стали Тед Чунг (Ted Chung), Брайан Янг (Brian Yang) и сам Сон Кан (Sung Kang). 

Ожидается, что лента выйдет в прокат к концу 2026 года.

#форсаж #дрифтер #сон кан
Источник: firstshowing.net
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