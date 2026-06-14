Вышел новый промо-трейлер фильма «Дрифтер» (Drifter), режиссёром и исполнителем главной роли которого стал Сон Кан (Sung Kang), известный по роли Хана в серии фильмов «Форсаж» (Fast & Furious).

Картина посвящена миру профессионального дрифта и рассказывает историю одинокого уборщика гоночной трассы, который неожиданно открывает в себе талант дрифтера. Получив шанс выступить на профессиональном соревновании, он понимает, что одного мастерства недостаточно для успеха. Ему нужно научиться доверять другим.

Изображение: Sung Kang

Кан выступил не только как режиссёр, но и как соавтор сценария вместе с Тедом Чунгом (Ted Chung) и Аароном Стронгони (Aaron Strongoni). В актёрский состав вошли Тамара Браун (Tamara Brown), Грегори Круз (Gregory Cruz), Эмилия Хартфорд (Emelia Hartford), Шейн Джонсон (Shane Johnson), Джеймс Пампфри (James Pumphrey) и Майкл Неринг (Michael Nehring).

Изображение: Sung Kang

Изображение: Sung Kang

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По словам режиссёра, одной из главных задач проекта было передать любовь к автомобильному сообществу и атмосферу единства, которая царит среди поклонников дрифта. Ранее он уже представлял тизер‑трейлер, а теперь зрители могут увидеть полноценный промо‑ролик.

Продюсерами ленты стали Тед Чунг (Ted Chung), Брайан Янг (Brian Yang) и сам Сон Кан (Sung Kang).

Ожидается, что лента выйдет в прокат к концу 2026 года.