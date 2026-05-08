В новой картине жёлтые персонажи отправятся в 1920-е годы и столкнутся с потусторонними существами в Голливуде

Студия Illumination Entertainment представила финальный трейлер анимационного фильма «Миньоны и монстры» (Minions & Monsters). Релиз запланирован на 1 июля 2026.

События картины переносят зрителей в эпоху немого кино и золотого века Голливуда. Миньоны, уже знакомые по франшизе «Гадкий я» (Despicable Me), пытаются покорить фабрику грёз. По сюжету они становятся кинозвёздами, но случайно выпускают потусторонних монстров, теряют всё и бросаются спасать мир.

Режиссёром выступил Пьер Коффен (Pierre Coffin), работавший над первыми тремя частями «Гадкого я» (Despicable Me) и мультфильмом «Миньоны» (Minions). Он же традиционно озвучил жёлтых человечков. Сценарий написали Коффен и Брайан Линч (Brian Lynch).

Франшиза насчитывает семь фильмов, выпущенных с 2010 года. Новая лента обещает новую волну интернет-мемов.