Представлен 8-нм чип среднего класса Samsung Exynos 880 со встроенным модемом 5G и NPU
Samsung анонсировала Exynos 880 — новейшую однокристальную систему со встроенным модемом 5G. По сути, речь идёт об удешевлённой версии прошлогодней модели Exynos 980 для смартфонов среднего класса с поддержкой 5G.
Чип использует 8-нм техпроцесс FinFET, имеет два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также графический процессор ARM Mali-G76 MP5. Модем поддерживает технологию Dual Connectivity E-UTRA-NR (EN-DC), которая сочетает в себе подключение 2CC LTE и 5G для достижения максимального показателя скорости связи до 3,55 Гбит/с. Кроме того, это многорежимный модем, который совместим с основными сетями от 2G до 4G LTE.
реклама
Exynos 880 способен выполнять сложные задачи анализа и распознавания изображений, поддерживает работу с тремя камерами, одновременно обеспечивая максимальное разрешение для одной камеры в 64 Мп и 20 Мп — для двух других. Чип поддерживает запись и воспроизведение видео в 4K при 30 кадрах/с против с 4K/120p у Exynos 980.
реклама
Первым смартфоном с Exyos 880 уже стал представленный в Китае аппарат Vivo Y70s, но ожидаются и другие смартфоны 5G среднего класса в ближайшие месяцы. Сравнить характеристики Exynos 880 и 980 можно в приведённой таблице:
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила