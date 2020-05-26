Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Samsung анонсировала Exynos 880 — новейшую однокристальную систему со встроенным модемом 5G. По сути, речь идёт об удешевлённой версии прошлогодней модели Exynos 980 для смартфонов среднего класса с поддержкой 5G.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Чип использует 8-нм техпроцесс FinFET, имеет два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также графический процессор ARM Mali-G76 MP5. Модем поддерживает технологию Dual Connectivity E-UTRA-NR (EN-DC), которая сочетает в себе подключение 2CC LTE и 5G для достижения максимального показателя скорости связи до 3,55 Гбит/с. Кроме того, это многорежимный модем, который совместим с основными сетями от 2G до 4G LTE.

реклама

Exynos 880 способен выполнять сложные задачи анализа и распознавания изображений, поддерживает работу с тремя камерами, одновременно обеспечивая максимальное разрешение для одной камеры в 64 Мп и 20 Мп — для двух других. Чип поддерживает запись и воспроизведение видео в 4K при 30 кадрах/с против с 4K/120p у Exynos 980.

реклама

Первым смартфоном с Exyos 880 уже стал представленный в Китае аппарат Vivo Y70s, но ожидаются и другие смартфоны 5G среднего класса в ближайшие месяцы. Сравнить характеристики Exynos 880 и 980 можно в приведённой таблице:

реклама