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Флагманские видеокарты AMD и NVIDIA ожидаются в сентябре

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Авторитетный тайваньский ресурс DigiTimes, ссылаясь на своих информаторов, утверждает, что AMD и NVIDIA планируют запуск своих графических ускорителей следующего поколения в сентябре. В результате производители видеокарт снизят цены на продукты предыдущих поколений, что дополнительно простимулирует спрос в третьем квартале 2020 года. Также DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники сообщил, что производители видеокарт, в том числе ASUS, MSI и Gigabyte, ждут, что поставки их видеокарт продолжат расти и в IV квартале 2020 года.

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Источник не уточняет, идёт ли речь о потребительских игровых графических ускорителях. Однако поскольку NVIDIA уже анонсировала решения Ampere Tensor для ускорения задач машинного обучения в серверах, единственной графикой следующего поколения, которая может быть представлена, является серия Ampere Gaming (она же GeForce).

Для AMD слова о ГП следующего поколения также могут означать запуск Arcturus на основе CDNA — будущего ускорителя Radeon Instinct MI100. Этот продукт будет конкурировать с недавно анонсированным ускорителем NVIDIA A100 в задачах, связанных с высокопараллельными вычислительными нагрузками и ИИ.

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AMD уже пообещала выпустить следующий флагманский ускоритель Big Navi в этом году, но дату всё ещё не назвала. Ранее предполагалось, что AMD расскажет о Big Navi на Computex, но из-за вспышки COVID-19 большинство мероприятий и анонсов продуктов были отложены. Журналисты DigiTimes также в своём сообщении использовали слово «запуск», то есть речь идёт о полноценном выходе на рынок. Таким образом, анонс может состояться чуть раньше.

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Кстати, сентябрь — действительно подходящее время. Как AMD, так и NVIDIA уже довольно давно не выпускали новых карт. Вдобавок, у производителей видеокарт будет достаточно времени, чтобы в полной мере воспользоваться рождественским периодом повышенного спроса. В этом году спрос на видеокарты может дополнительно усилиться благодаря запуску ряда высокобюджетных и требовательных к ресурсам игр следующего поколения.

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