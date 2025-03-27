Похоже, в скором времени специалисты будут лечить "чат-ботизм"

Согласно первому масштабному исследованию, проведённому OpenAI совместно с MIT, чат-боты, такие как ChatGPT, могут вызывать зависимость, а пользователи, которые воздерживаются от использования сервиса, могут испытывать симптомы отмены. Исследование основывалось на анализе четырёх миллионов взаимодействий с ChatGPT и опросе 4000 человек для оценки влияния чат-ботов на эмоциональное благополучие пользователей.

В ходе работы учёные выявили, что чат-боты становятся для некоторых пользователей не просто инструментами, а своего рода компаньонами. Их способность к имитации человекоподобных взаимодействий, стиль общения и персонализация создают эффект привязанности. В отчёте MIT отмечается, что Reddit-сообщество, посвящённое ИИ-компаньонам, достигло 2,3 миллиона участников, что подчёркивает растущий интерес к такому виду взаимодействий.

Исследователи MIT указывают, что чрезмерное использование чат-ботов может привести к социальной изоляции и нереалистичным ожиданиям в реальной жизни. Как и в случае с интернет-зависимостью или чрезмерным использованием социальных сетей, увлечение чат-ботами может выйти из-под контроля. Предупреждающие признаки зависимости включают озабоченность, симптомы отмены, потерю контроля и изменение настроения.

OpenAI подчёркивает важность осознанного использования ИИ-технологий и призывает пользователей следить за своим взаимодействием с чат-ботами. В случае возникновения признаков зависимости рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.