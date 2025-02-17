Одной из задач миссии будет поиск воды на Луне

Миссия NASA PRIME-1, запланированная на февраль 2025 года, направлена на исследование ресурсов Луны с использованием бурения для изучения почвы и возможных залежей воды. Миссия станет частью программы NASA "Коммерческие услуги по доставке полезной месячной нагрузки" (CLPS) и будет осуществляться с помощью посадочного модуля Athena компании Intuitive Machines.

Основной задачей PRIME-1 является поиск и анализ ресурсов Луны, в частности, водяного льда, который может стать важным ресурсом для поддержания долгосрочного присутствия людей на Луне. Миссия будет исследовать южный полюс Луны — регион, где, по предположениям ученых, могут находиться важные ресурсы, включая воду в виде льда.

В ходе миссии будут использованы два передовых инструмента, которые помогут ученым в исследовании лунных недр:

Бур TRIDENT Drill от компании Honeybee Robotics, который будет способен бурить до 1 метра в глубину, собирая образцы грунта для дальнейшего анализа.

Масс-спектрометр MSOLO, разработанный INFICON в сотрудничестве с NASA, будет анализировать газы, выделяющиеся из лунного грунта, что позволит исследовать состав поверхности и понять его особенности.

Результаты миссии PRIME-1 могут оказаться ключевыми для реализации программы "Артемида", которая ставит своей целью создание постоянного человеческого присутствия на Луне. Исследование лунных ресурсов, таких как вода, является важной частью этого плана, так как позволяет обеспечить необходимые условия для длительных космических экспедиций и строительства баз на Луне.