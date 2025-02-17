Теперь у Швеции есть три модернизированные субмарины для выполнения различных задач в Балтийском море.

Шведские военно-морские силы получили в эксплуатацию третью и последнюю модернизированную подводную лодку класса Gotland — HMS Halland. Обновленный корабль был торжественно спущен на воду 13 февраля на верфи компании Saab в Карлскруне.

Модернизация HMS Halland позволила оснастить её передовыми системами и технологиями, аналогичными тем, что будут установлены на подлодках нового поколения класса Blekinge (A26). Эти изменения обеспечат подводной лодке высокую эффективность при выполнении боевых задач и разведывательных операций в Балтийском море.

Руководитель подразделения Saab Kockums Матс Виксель отметил, что обновление HMS Halland значительно усиливает оборонные возможности как шведского флота, так и НАТО в регионе.

Подводные лодки класса Gotland являются важным элементом обороны Швеции. Они способны действовать скрытно в течение длительного времени, что делает их особенно ценными в Балтийском море, где сложная структура водных слоев затрудняет обнаружение субмарин.

В рамках модернизации на лодке заменили более двадцати ключевых систем, включая сенсоры и системы управления. Все новые компоненты идентичны тем, что будут использоваться на перспективных субмаринах класса Blekinge.

С завершением модернизации HMS Halland шведский флот теперь располагает тремя обновленными подлодками класса Gotland: HMS Gotland, HMS Uppland и HMS Halland.