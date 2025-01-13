ЕС изучает планы Apple в рамках дела о Законе о цифровых рынках

Европейский союз усиливает давление на Apple Inc. в связи с новыми сборами для разработчиков приложений. Антимонопольные регуляторы ЕС начали дополнительную проверку пересмотренных условий Apple, опасаясь, что они могут привести к увеличению расходов для разработчиков программного обеспечения и, как следствие, для конечных пользователей.

Новые сборы, которые Apple ввела в своей экосистеме, вызвали обеспокоенность Европейской комиссии. В декабре регуляторы отправили разработчикам приложений анкеты с вопросами о так называемой «основной технологической плате» — новом сборе в размере 0,50 евро за каждое установленное приложение. Этот сбор применяется к разработчикам и является частью изменений в политике компании.

По словам источников, знакомых с вопросом, регуляторы ЕС хотят понять, могут ли разработчики переложить эти сборы на потребителей и как изменения повлияют на их бизнес-модели. Также расследуется, оправданы ли заявления Apple о том, что новая структура сборов поможет снизить расходы разработчиков.

Расследование против Apple стало частью более широкой кампании ЕС по регулированию крупнейших мировых технологических платформ в рамках нового Закона о цифровых рынках (DMA). Согласно этому закону, крупнейшие технологические компании обязаны соблюдать ряд правил, а за нарушения им грозят штрафы до 10% от их годового дохода.

Apple предложила разработчикам выбор: остаться на существующих условиях, по которым компания взимает комиссию до 30% с продаж приложений, или перейти на новую структуру с более низкой комиссией, но с дополнительными сборами. Однако Европейская комиссия обеспокоена тем, что эти изменения могут быть недостаточными для соблюдения DMA.

Если регуляторы решат, что усилия Apple недостаточны, компании придется пересмотреть условия для разработчиков в App Store. В противном случае Apple рискует получить крупный штраф и дополнительные ограничения.