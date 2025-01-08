Также плата имеет двухпроточную конструкцию системы охлаждения.

Компания Nvidia продолжает удивлять инновационными решениями в области графических технологий. Одной из наиболее заметных особенностей новой видеокарты стало использование жидкометаллического термоинтерфейса вместо традиционной термопасты.

GeForce RTX 5090 Founders Edition сохраняет габариты предшественницы — длина 304 мм и высота 137 мм. Однако ее ширина была сокращена до двух слотов благодаря новой конструкции печатной платы и улучшенной системе охлаждения. Nvidia разработала трехкомпонентную печатную плату и внедрила двухпроточную систему охлаждения, которая обеспечивает более эффективный теплоотвод по сравнению с однопроточным кулером GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Ключевым новшеством в системе охлаждения GeForce RTX 5090 FE стало использование жидкометаллического теплового интерфейса (TIM). Однако использование этого материала сопряжено с рисками — жидкий металл электропроводен и может вызывать короткие замыкания при неправильном обращении, а также способен вызывать коррозию некоторых металлов, таких как алюминий.

Решение Nvidia использовать жидкометаллический TIM для видеокарт Founders Edition может стать новым стандартом в индустрии. Это нововведение, безусловно, оценят энтузиасты и оверклокеры, знакомые с популярными жидкометаллическими термоинтерфейсами, такими как Thermal Grizzly Conductonaut. Высокая эффективность нового теплового интерфейса может значительно снизить температуры GPU, что особенно важно для видеокарты с заявленным тепловым пакетом (TGP) в 575 Вт.

В настоящее время жидкометаллические TIM активно применяются в некоторых системах Asus, включая игровые ноутбуки и видеокарты премиум-класса. Другие бренды, такие как Acer и Alienware, также начали использовать жидкий металл в отдельных моделях своих устройств. Самым известным примером массового использования жидкометаллического TIM остается игровая консоль Sony PlayStation 5.

Ожидается, что GeForce RTX 5090 Founders Edition поступит в продажу в конце января или начале февраля.