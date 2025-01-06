Теперь полёты будут ещё комфортнее

Авиакомпания United Airlines объявила о запуске тестирования спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Первые испытания технологии запланированы на февраль 2025 года. Уже этой весной компания планирует впервые предложить подключение к интернету на коммерческом рейсе, выполняемом самолетом Embraer E-175.

Согласно заявлению United Airlines, к концу 2025 года спутниковой связью будут оснащены все двухкабинные региональные самолеты авиакомпании. Первые лайнеры с поддержкой Starlink выйдут на основные маршруты уже в конце этого года.

Starlink предоставит пассажирам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом во время полета, что значительно улучшит опыт путешествий. Однако услуга будет бесплатной только для участников программы лояльности MileagePlus. Ранее компания планировала сделать Wi-Fi бесплатным для всех пассажиров, но пересмотрела этот план.

В 2024 году United подписала соглашение со Starlink о предоставлении интернет-услуг на борту всего флота, насчитывающего более 1000 самолетов. Это решение соответствует стремлению авиакомпании обеспечить своих клиентов надежным и быстрым подключением к сети в течение следующих нескольких лет.

Starlink активно расширяет своё присутствие за пределами частных потребителей и сельских домохозяйств, где доступ в интернет ограничен или отсутствует. В рамках этой стратегии компания заключила соглашения с несколькими авиакомпаниями, включая Hawaiian Airlines и регионального перевозчика JSX.

Технология спутникового интернета Starlink обещает высокую скорость соединения и низкую задержку, что делает её привлекательной для авиакомпаний, стремящихся предложить своим пассажирам лучшее цифровое обслуживание на борту. Для United это шаг к повышению комфорта и конкурентоспособности на рынке авиаперевозок.

По мере того как внедрение Starlink продолжится, United Airlines ожидает увеличения спроса на рейсы с подключением к интернету и расширения возможностей для работы и отдыха пассажиров во время полетов.