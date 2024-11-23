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Oxygen_92
Ученые нашли доказательство наличия воды на Марсе
Эти выводы опубликованы в журнале Science Advances и освещены на сайте Space.com.

Исследователи обнаружили самое древнее свидетельство того, что на Марсе когда-то существовала жидкая вода — ключевой элемент для формирования жизни. Эти выводы опубликованы в журнале Science Advances и освещены на сайте Space.com.

Объектом изучения стал марсианский метеорит NWA7034, найденный в пустыне Сахара в 2011 году. Благодаря его необычному внешнему виду камень получил название "Черная красота" (Black Beauty). Этот метеорит считается одним из старейших образцов марсианских пород, известных науке.

Ранее возраст NWA7034 оценивался в 2 миллиарда лет, однако новое исследование выявило в нем еще более древние элементы. Внутренняя часть метеорита, содержащая минерал циркон, образовалась около 4,45 миллиарда лет назад.

С помощью передовых методов спектроскопии и наномасштабной визуализации ученые обнаружили в цирконе следы химических элементов, таких как железо, алюминий, иттрий и натрий. Эти элементы указывают на то, что циркон сформировался в присутствии воды во время ранней магматической активности Марса.

Руководитель исследования, Аарон Кавози из Института Земли и планетарных наук Кертина (Австралия), поясняет: "Эти данные подтверждают, что вода существовала на Марсе на стадии формирования коры, примерно 4,45 миллиарда лет назад".

Ранее ученые предполагали, что жидкая вода присутствовала на Марсе около 4,1 миллиарда лет назад, основываясь на следах древних озер и речных потоков. Однако новое открытие указывает, что вода могла быть на планете еще раньше.

Ученые также предполагают, что Марс потерял большую часть своих водных ресурсов миллиарды лет назад из-за солнечного излучения, которое разрушило его атмосферу. Это привело к тому, что вода испарялась в космос, а не возвращалась на поверхность в жидком виде.

Интересно, что недавно китайский марсоход обнаружил новые свидетельства существования на Марсе океанов около 3,5 миллиарда лет назад, что подтверждает гипотезу о водной истории Красной планеты.

#наука #астрономия #марс #исследование #исследование космоса #жизнь #геология #планетология #жизнь на марсе
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