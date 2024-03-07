Теперь Pixel Watch будут доступны функции из модели следующего поколения Pixel Watch 2.

В октябре 2023 года компания Google анонсировала свои Pixel Watch 2, предлагая пользователю множество инновационных функций. Теперь, согласно последним сообщениям, они обещают еще больше возможностей для пользователей первого поколения Pixel Watch.



Одним из ключевых обновлений является функция тренировки темпа, известная как "Pace Training". Теперь пользователи могут устанавливать свой целевой темп для тренировок, а часы в сочетании с наушниками Pixel Buds Pro будут предоставлять тактильные и голосовые подсказки для того, чтобы поддерживать пользователя в нужном ритме.



Еще одним приятным сюрпризом для пользователей первого Pixel Watch стала функция тренировки зон сердца. Теперь часы позволяют контролировать время, проведенное в различных зонах сердца, оптимизируя тренировки и предоставляя подсказки на основе частоты сердечных сокращений в покое и уровня физической подготовки.



В области заботы о здоровье Pixel Watch также предлагает приложение Fitbit Relax, предоставляющее доступ к управляемым дыхательным упражнениям для снятия стресса и успокоения ума.



Следующим важным обновлением является интеграция вариантов общественного транспорта в Pixel Watch первого поколения. Теперь, используя Google Maps на WearOS, часы предлагают маршруты к различным вариантам общественного транспорта, даже с возможностью отслеживания времени отправления в реальном времени, просмотра карты с поддержкой компаса и выбора из нескольких вариантов путешествия.



Эти обновления являются ярким примером того, как Google продолжает поддерживать свои устройства и расширять их функционал, обеспечивая пользователям еще более широкий спектр возможностей. Владельцы первого поколения Pixel Watch могут наслаждаться новыми функциями, которые делают их умные часы более функциональными и удобными для повседневного использования.