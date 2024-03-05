Пользователи социальных сетей не могут зайти в свои аккаунты.

Сегодня в социальных сетях Facebook**, Instagram** и Threads, принадлежащих корпорации Meta*, произошел массовый сбой, затрагивающий множество пользователей по всему миру. Об этом сообщает портал The Verge.

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Инцидент начался примерно в 18:30 по московскому времени, когда пользователи стали сталкиваться с проблемами в доступе к своим аккаунтам. Facebook** выбрасывает пользователей из аккаунтов, не позволяя им вернуться даже после ввода правильного пароля. Аналогичные проблемы замечены и в Instagram**, где пользователи испытывают трудности с обновлением ленты, просмотром историй и комментариев.

Threads, мессенджер также принадлежащий Meta*, почти полностью недоступен, показывая сообщение об ошибке при попытке открыть программу. В то время как WhatsApp, еще одно приложение Meta*, остается функциональным.

Помимо социальных сетей Meta*, проблемы также затрагивают пользователей YouTube, Google и других сервисов. Причины массового сбоя пока остаются неизвестными.



Недавно стало известно, что в Красном море повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Европу, Азию и Африку. Хуситы из Йемена предупреждали о возможных нападениях на эти кабели несколько недель назад. Точные обстоятельства и причины повреждения кабелей пока остаются неясными, но атаки хуситов на суда в Красном море продолжаются, создавая серьезные проблемы для сетевой инфраструктуры. У Meta* подтверждают наличие проблемы и сообщают, что инженерные команды работают над ее устранением.

* Meta Platforms, а также принадлежащие ей Facebook** и Instagram**: признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена;

**запрещены в России