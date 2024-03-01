Миллиардер обвинил компанию в недобросовестной практике и нарушении условий контракта.

Илон Маск, известный предприниматель и владелец SpaceX и X, подал иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, заявляя о нарушении фидуциарных обязанностей и контрактных условий. Информацию об этом передает портал Incrypted.

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По словам Маска, OpenAI, ранее поддерживаемая им финансово, теперь действует в ущерб интересам человечества, стремясь к коммерческой выгоде. В иске он утверждает, что OpenAI, став дочерней компанией Microsoft, перестала придерживаться принципов разработки общего искусственного интеллекта (AGI) во благо общества.

"OpenAI фактически стала дочерней компанией крупнейшей технологической корпорации в мире – Microsoft. Под руководством нового руководства она не просто разрабатывает, но и совершенствует общий искусственный интеллект (AGI) в коммерческих целях вместо заботы о благе человечества," - отмечено в иске.

Маск требует судебного запрета на получение прибыли от AGI для OpenAI, Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана, под которым Маск имеет в виду ChatGPT-4. Миллиардер считает, что GPT-4 противоречит концепции "открытого искусственного интеллекта", так как его исходный код оказался закрытым, что, по его мнению, связано с коммерческими интересами Microsoft.



"GPT-4 – это противоположность концепции „открытого ИИ“. Его исходный код закрыт по вполне понятным причинам. Microsoft просто хочет разбогатеть на нем, что было бы невозможно, если бы придерживался OpenAI договоренности," - говорится в бумагах иска.



Отметим, что ранее Маск неоднократно критиковал OpenAI за отказ от некоммерческой модели продвижения. Он также инвестировал в проект $50 млн на ранних этапах его развития и считает, что без его финансовой поддержки OpenAI не смогла бы достичь того, что есть сегодня.

На текущий момент OpenAI не предоставила комментариев по этому вопросу.